9月4日に全国公開されるSixTONESの松村北斗と今田美桜のW主演映画『白鳥とコウモリ』の第2弾特報映像と場面写真が公開された。

参考：松村北斗×今田美桜『白鳥とコウモリ』に柄本佑、前原滉、井川遥、吉田羊、風吹ジュン出演

本作は、シリーズ累計発行部数160万部を突破する東野圭吾による同名小説を映画化するミステリー。『あゝ、荒野』や『正欲』の岸善幸が監督を務める。

W主演を務めるのは、第49回日本アカデミー賞で優秀主演男優賞、優秀助演男優賞、話題賞（俳優部門）をトリプル受賞したSixTONESの松村と、NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じ、朝ドラ後映画初主演となる今田。2人は“事件の真相”を追う容疑者の息子と被害者の娘をそれぞれ演じる。

そのほか、三浦友和、中村芝翫、柄本佑、前原滉、井川遥、吉田羊、風吹ジュンが共演に名を連ねている。

公開された特報映像では、容疑者の息子と被害者の娘という、2人の運命が交錯し、事件に隠された真実の断片が徐々に明らかになっていく。

善良な弁護士・白石健介（中村芝翫）が刺殺された事件。倉木達郎（三浦友和）は、刑事・五代努（柄本佑）と中町（前原滉）の前で「殺したのは私です」と罪を認め、事件は解決したかに見えた。しかし、倉木の息子・和真（松村北斗）と白石の娘・美令（今田美桜）はそれぞれの父の行動に違和感を覚え、事件の真実を求め手がかりを探っていく。さらに白石健介の妻・綾子（吉田羊）や、倉木達郎のことをよく知る小料理屋を営む浅羽洋子（風吹ジュン）、浅羽織恵（井川遥）の母娘が、それぞれの立場で意味深なセリフを口にし、事件の裏に隠された“何か”を予感させる。

あわせて公開された場面写真では、和真と美令が事件の真相に迫る瞬間が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）