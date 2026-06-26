梅雨前線の影響で、岡山・香川では一時、レベル4危険警報が発表される地域があるなど、断続的に雨が降り続いていて、家屋の倒壊といった被害も確認されています。

【写真を見る】台風接近に伴い梅雨前線が活発化 岡山・香川で雨続く 一時「レベル4」危険警報発表 空き家倒壊や交通への影響も

けさ（26日）6時ごろの高松市中心部です。岡山・香川では、今も雨が降り続いています。

降り始めからの雨量は、井原市の佐屋で206ミリ、高梁市の陣山で183.5ミリ、香川と徳島の県境にあたる竜王山で177ミリ、多度津で163.5ミリなどとなっています。

（林 祐子記者）

「いま雨は小康状態になっていますが、降り続く雨の影響で建物が倒壊し全面通行止めとなっています」

岡山県笠岡市走出では、空き家1棟が倒壊しました。市によりますと、きのう（25日）昼ごろから倒壊しかかっていて、けさまでの雨で完全に倒壊したとみられています。

けが人はいないということです。笠岡市には、昨夜、レベル4土砂災害危険警報が発表されていました。

また、香川県でも、けさ、まんのう町と観音寺市にレベル4土砂災害危険警報が発表されましたが、現在は解除されています。

交通への影響です。高速道路は、山陽自動車道の上りが広島県の河内ICから岡山ICの間が、下りは岡山ICと広島県の西条ICの間で通行止めになっています。また、岡山自動車道は賀陽ICと岡山JCTの間で、上り・下りともに通行止めです。



一方JRは、因美線と姫新線などで始発からストップしています。また特急も、一部列車が運休しています。