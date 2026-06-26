東京株式（前引け）＝前日比２７６３円安、ソフトバンクＧの下落など響く 東京株式（前引け）＝前日比２７６３円安、ソフトバンクＧの下落など響く

２６日前引けの日経平均株価は前日比２７６３円６２銭安の６万９６０２円７２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億４４７３万株、売買代金概算は５兆３９３３億円。値上がり銘柄数は８４６、値下がり銘柄数は６８０、変わらずは３５銘柄だった。



日経平均株価は大幅安。前日の米株式市場では、ＮＹダウは上昇したが、ナスダック指数は下落。アップル やマイクロソフト などが値を下げた。米ハイテク株安を受け、東京市場も主力のＡＩ・半導体関連株が軟調となり、日経平均株価は７万円台を割り込んだ。出資先の米オープンＡＩが上場時期を２７年に延期することを検討していると報じられたことが嫌気されソフトバンクグループ<9984.T>が大幅安。アドバンテスト<6857.T>も売られた。一方、石油や建設、銀行株などは高い。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>や東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>が安く、フジクラ<5803.T>や村田製作所<6981.T>、イビデン<4062.T>が下落。ＪＸ金属<5016.T>やソニーグループ<6758.T>も値を下げた。半面、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>やサンリオ<8136.T>が高く、トヨタ自動車<7203.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、ＩＮＰＥＸ<1605.T>が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS