大東建託は6月24日、「街の住みここち＆住みたい街 ランキング2026」の東海版を発表しました。

【写真を見る】街の住みここちランキング2026･東海版 愛知･岐阜･三重･静岡の自治体はどこがランクイン？1位と2位は7年連続の不動人気

愛知・岐阜・三重・静岡に住む20歳以上の男女を対象とした居住満足度調査で、今回が8回目の実施となります。

住みここちランキング 41位～50位

50位：愛知県 豊橋市

49位：愛知県 丹羽郡扶桑町

48位：愛知県 名古屋市中川区

47位：愛知県 知多郡阿久比町

46位：静岡県 浜松市中央区

45位：愛知県 北名古屋市

44位：岐阜県 羽島郡岐南町

43位：三重県 伊勢市

42位：愛知県 海部郡蟹江町

41位：愛知県 岩倉市

住みここちランキング 31位～40位

40位：愛知県 みよし市

39位：岐阜県 岐阜市

38位：愛知県 額田郡幸田町

37位：岐阜県 本巣市

36位：三重県 三重郡菰野町

35位：静岡県 浜松市浜名区

34位：愛知県 豊川市

33位：愛知県 岡崎市

32位：静岡県 静岡市駿河区

31位：愛知県 春日井市

住みここちランキング 21位～30位

30位：静岡県 駿東郡清水町

29位：愛知県 丹羽郡大口町

28位：愛知県 名古屋市中村区

27位：愛知県 安城市

26位：愛知県 知多郡武豊町

25位：愛知県 名古屋市北区

24位：愛知県 名古屋市熱田区

23位：岐阜県 加茂郡川辺町

22位：静岡県 静岡市葵区

21位：愛知県 名古屋市守山区

住みここちランキング 11位～20位

20位：静岡県 三島市

19位：愛知県 名古屋市天白区

18位：愛知県 尾張旭市

17位：愛知県 刈谷市

16位：三重県 三重郡川越町

15位：愛知県 西春日井郡豊山町

14位：愛知県 大府市

13位：愛知県 名古屋市西区

12位：愛知県 名古屋市緑区

11位：岐阜県 本巣郡北方町

住みここちランキング 1位～10位

10位：愛知県 名古屋市中区

9位：三重県 三重郡朝日町

8位：愛知県 日進市

7位：愛知県 名古屋市名東区

6位：愛知県 名古屋市瑞穂区

5位：静岡県 駿東郡長泉町

4位：愛知県 名古屋市東区

3位：愛知県 名古屋市千種区

2位：愛知県 名古屋市昭和区

1位：愛知県 長久手市

「街の住みここちランキング」で1位に輝いたのは、7年連続となる愛知県長久手市（偏差値72.3）です。長久手市は名古屋市と豊田市の間に位置するベッドタウンで、宅地開発が進む新興住宅地。商業施設が多く便利な一方で、豊かな自然も残されていて、人口も増え続けている人気のエリアです。

続く2位は、名古屋市昭和区（偏差値70.9）、3位は名古屋市千種区（偏差値69.3）と、トップ4までを愛知県の自治体が独占しました。5位には静岡県駿東郡長泉町（偏差値67.5）が入りました。

（このランキングは、2022年から2026年の5年分の回答を累積して集計。対象は163自治体、累計回答者数は98,439名です）

住みたい街ランキング 結果は？

一方で、「住みたい街ランキング」では、名古屋市が5年連続で1位を獲得しました（得票率3.5%）。

住みたい街ランキングは、東海エリアに住む21,667人の2026年の回答をもとに、全国の自治体を対象として集計されています。

2位と3位も5年連続で、2位:東京都23区、3位:神奈川県横浜市となっていて、トップ3は不動の人気を誇っています。

4位は静岡市、5位は静岡県浜松市がランクインしました。

また、「住みたい街が特にない」（58.7%）と「今住んでいる街に住み続けたい」（20.0%）と回答した人が合わせて78.7%にのぼり、去年に引き続き多くの人が現在の住まいに満足していること状況がうかがえます。