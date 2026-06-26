福島駅西口に東北初出店。不二家「ミルキー」風味のドリンクやスイーツを揃えた新業態カフェ

不二家は7月3日10時、同社の新業態「ペコちゃんmilkyタイム」3号店を福島駅西口パワーシティピボットにてオープンします。

■「ミルキー」風味のドリンクやスイーツを揃えたカフェ

同社は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめる新業態「ペコちゃんmilkyタイム」を、2026年1月に埼玉県・浦和美園駅、3月に2号店を千葉県柏市に新規オープンしました。

「ミルキー」ブランドを活かし、「ミルキー」のやさしいミルクの風味をイメージしたドリンクやドーナツ、パイ、マフィン、ケーキ、ソフトクリームなどのスイーツ商品を多数そろえたカフェ形態店です。

老若男女問わず多くの人に「ミルキー」ブランドの新たな楽しみ方と、選べる楽しさを提供します。「ミルキー」に包まれるような、癒しのひとときを過ごせます。

■待望の3号店は東北初出店となる福島県！

福島駅直結で好アクセス

「ペコちゃんmilkyタイム」の3号店は、東北初出店となる福島県。リニューアル中のJR福島駅直結の「福島駅西口パワーシティピボット」に出店します。

店舗外壁には、赤べこに扮したペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たちをデザインし、福島らしさを表現しました。

店舗はJR福島駅直結の駅ビル1階という好立地で、日常のお買い物のほか、特別なひとときを過ごせるカフェとして、幅広い世代の人にさまざまなシーンで利用できます。

通勤、通学時の立ち寄りはもちろん、旅行や観光、出張などで駅を利用する人の待ち合わせ、時間調整や休憩スポットとしても利用できます。福島駅の新たな癒しの場所として多くの人に愛されるお店を目指します。

■店舗情報

店名：ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店

オープン：2026年7月3日 10:00

住所：福島県福島市栄町1-1 福島駅西口パワーシティピボット 1階

電話番号：024-572-4010

営業時間：10:00〜20:00

カウンター5席、テーブル席18席、一部席にコンセント有

＜取り扱い商品（例）＞

・のむmilky（各種）

・プレミアムmilkyソフトクリーム

・milkyパイ（各種）

・milkyドーナツ（各種）

・milkyマフィン（各種）

・ケーキ（各種）

・コーヒー、その他ドリンク ほか

「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」オープンを記念し、ペコちゃんとあかべぇのグリーティングを実施。また、オープン記念福袋を販売します。

「ペコちゃんmilkyタイム」のロゴが入ったオリジナルトートバッグに不二家のお菓子やグッズを詰め合わせ、「ペコちゃんmilkyタイム」で使えるクーポンも付いてくるお得な福袋は数量限定のため、早めの購入がおすすめです。

◇オープン記念グリーティング ペコちゃんとあかべぇが登場

オープン当日の2026年7月3日、「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」オープン記念として、ペコちゃんと、会津の民芸品赤べこから生まれたご当地キャラ「あかべぇ」が登場するイベントを実施します。

ペコちゃんとあかべぇによるグリーティングや記念撮影を予定しています。

⚫︎ペコちゃん＆あかべぇグリーティング（全3回予定）

【日時】2026年7月3日 11:00〜／13:00〜／15:00〜 ※各20分程度

【場所】】福島ピボット館内 タリーズコーヒー前

※状況により時間の変更や、イベントが中止となる場合もあります。

◇オープン記念福袋限定販売

「ペコちゃんmilkyタイム Happy Bag」2,525円

⚫︎詰め合わせ内容

・ペコちゃんmilkyタイムトートバッグ

・「ペコちゃんmilkyタイム」で使えるクーポン券

・ミルキー袋

・ペコちゃんmilkyクッキー 2枚

・milkyラスク詰め合わせ

・ペコちゃんmilkyタイムマグカップ

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

◇プレゼントキャンペーン

店内商品を税込1,000円以上購入で、「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店オリジナルステッカー」を1枚プレゼント！

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

■「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」限定商品も登場

◆【福島駅西口店限定】ペコちゃん×赤べこのアクリルチャーム

「ペコちゃん×赤べこアクリルチャーム」550円

赤べこをイメージしたデザインの法被を着用したペコちゃんと、赤べこのオリジナルデザインチャームが初登場。同店限定のアクリルチャームは、福島のお土産にもぴったりです。

◆【福島駅西口店限定】酪王カフェオレとのコラボシェイク

「milkyシェイク（酪王カフェオレ）」600円

福島で人気の「酪王カフェオレ」とのコラボ商品が数量限定で登場！

ミルキーのやさしい甘さを冷たくクリーミーなシェイクで楽しめる「milkyシェイク」が、福島県「酪王協同乳業」の人気商品「酪王カフェオレ」とコラボレーション。酪王カフェオレのコクを活かしたシェイクです。

「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」でしか味わえない特別な一品はなくなり次第終了です。早めにチェックしてはいかがでしょうか。

■全国の「ペコちゃんmilkyドーナツ／タイム」ではトロピカルフェアを開催

2026年7月3日より全国の「ペコちゃんmilkyドーナツ」「ペコちゃんmilkyタイム」にてトロピカルフェアを開催。

夏らしい果実をイメージした季節限定の新作ドーナツやドリンクが登場します。暑い夏を乗り切る爽やかな味わいを楽しんでみては？

◆ふわもち食感のクリーム入りドーナツ「milkyクリームドーナツ」

ふわもち食感に仕上げたドーナツの中に、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用した軽い口あたりのミルキークリームが入った人気商品「milkyクリームドーナツ」。

トロピカルフェアの季節限定商品は、福島駅西口店オープン記念の「福島県産あかつき白桃」と「マンゴー」の2種類です。

「milkyクリームドーナツ（福島県産あかつき白桃）」

ふわもち食感に仕上げたドーナツの中にやさしい甘さの福島県産あかつき白桃ミルキークリームを詰めました。

「milkyクリームドーナツ（マンゴー）」

ふわもち食感に仕上げたドーナツの中にマンゴーミルキークリームを詰めました。夏にぴったりなトロピカルな味わいです。

「milkyクリームドーナツ（福島県産あかつき白桃）」／「milkyクリームドーナツ（マンゴー）」各231円

・2026年7月3日より順次発売

※全国のペコちゃんmilkyドーナツ、ペコちゃんmilkyタイムで販売

◆夏の新作ドリンク「つぶぷるピンクネクター」

不二家のロングセラー飲料「ネクターピーチ」にグレープフルーツとナタデココのシロップ漬けを入れました。とろっとした「ネクター」に爽やかなグレープフルーツの果肉が相性抜群！ 夏にぴったりなドリンクです。

「つぶぷるピンクネクター」600円

・2026年7月3日発売

※ペコちゃんmilkyドーナツ、ペコちゃんmilkyタイム、milky70 since1951の一部店舗で販売

※画像はすべてイメージです。

※商品内容及びデザインは変更となる場合があります。

※イートイン、テイクアウトいずれも税込同一価格です。税抜価格は異なります。

不二家ウェブサイト：https://www.fujiya-peko.co.jp/

ペコちゃんmilkyタイム 特集ページ：https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/milkytime/

ペコちゃんmilkyドーナツ 特集ページ：https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/milkydonuts/

（エボル）