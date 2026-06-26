【嘘やろ、1本50円!?】驚愕の圧倒的コスパの屋台居酒屋に新名物が登場

国内外で「屋台居酒屋 大阪満マル」を展開するイートファクトリーホールディングスは7月より、満を持して新メニュー「海もん串（うみもんぐし）」を提供開始。

選び抜かれた3種の海鮮素材（タコ・貝柱・アサリ）を、なんと1本50円（税込55円）という驚愕の破格値で提供します。お酒のアテとしてこれ以上ない完璧な新名物の誕生です。

■「1本50円（税込55円）」！ 驚きの価格を実現

「屋台居酒屋 大阪満マル」は、1号店のオープンから17年、熱い支援のおかげで、現在では国内外に50を超える店舗を展開するまでに成長しました。

寿司は1貫100円（税込）から、名物の串かつも1本100円（税込）から、一品料理も200円台からと圧倒的な価格と品質（ちゃんと美味しい）を両立し、多くのユーザーから“コスパ最強居酒屋”として親しまれています。

今回、大阪満マルのさらなる看板メニューとして加わるのが、海の幸を贅沢に使った「海もん串」です。

物価高騰が続く現代において、ゲストに喜んでもらうため「1本50円（税込55円）」という驚きの価格を実現しました。

■新商品「海もん串」の魅力と特徴

1. 従来のイメージを覆す！ “無限ループ確定”の新感覚の50円海鮮串かつ”

居酒屋における「低価格な串メニュー」といえば、一般的には鶏皮串やホルモン串が主流ですが、脂身が多く数本で食べ飽きてしまうことも少なくありません。

しかし、新登場の「海もん串」は違います。サラリとした軽やかな衣に包まれているのは、旨味が詰まった海鮮素材。油っこさを一切感じさせず、いくら食べても飽きが来ない仕上がりとなっています。

2. 素材本来の旨味を引き立てる「あっさり塩」でチート級のウマさ！

「海もん串」の最もおすすめの食べ方は、ソースではなく、軽く塩を振ってて味わうスタイルです。

サクッとした衣の食感のあと、口の中に広がるタコ・貝柱・アサリのジューシーな磯の香りと凝縮された旨味はまさに絶品。あまりの美味しさと軽さに、10本程度はペロリと平らげてしまう、まさに“チート級”美味しさです。

ビールやハイボール、レモンサワーなど、冷たいお酒のお供（アテ）としてこれ以上ない完璧な相性を誇ります。

■メニュー・価格ラインナップ

〇海もん串 単品（タコ／貝柱／アサリ） 各50円（55円）

・好きな素材を1本から気軽に注文できます。

〇3種12本盛り 600円（660円）

・3種の素材が各4本ずつ入った、たっぷり楽しめる基本セット。

〇3種15本盛り 750円（825円）

・大満足のボリューム。グループでのシェアにも最適です。

〇3種18本盛り 900円（990円）

・1,000円を切る破格さで18本の大ボリュームを実現。

〇3種30本盛り1,500円（1,650円）

・テーブルを華やかに彩る、圧巻の売切御免・特大ボリューム盛り！

■販売概要

提供開始日：2026年7月より順次スタート

展開店舗：下記に記載の15店舗にて展開。順次提供店拡大予定。

■対象店舗一覧

「屋台居酒屋 大阪 満マル 天神橋5丁目店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_tengo/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 天神橋3丁目店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_tensan/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 西九条南店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_nishikujyouminami/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 西九条店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/nisikujo/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 鶴橋駅前店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_tsuruhashi/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 古川橋店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/furukawabashi/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 香里園店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_kourien/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 阪急高槻店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_takatsuki/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 摂津富田店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_setutonda/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 尼崎店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_amagasaki/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 伏見桃山店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_fushimimomoyama/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 京都二条駅前店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_kyotonijyo/

「屋台居酒屋 大阪 満マル 米子駅前店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_yonago/

「大阪新世界 山ちゃん 山ちゃん 鳥取駅前店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/yamacyan_tottori/

「大阪屋台居酒屋 ニュー山ちゃん JR鳥取店」

予約・詳細：https://osaka-manmaru.com/shoplist/jr-tottori/

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