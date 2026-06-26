韓国発のコスメブランド「2aN」、“from 2aN”第二弾がセブン‐イレブンに登場！

韓国発のカラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」の日本総代理店であるWONDER LINEは6月27日より順次、セブン‐イレブン限定ライン “from 2aN（フロム トゥーエーエヌ）” の第二弾アイテムを全国のセブン‐イレブン店舗※にて数量限定で発売します。

※一部取り扱いのない店舗があります。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※店舗により発売日・販売状況が異なる場合があります。

■“from 2aN”とは

“from 2aN” は、「もっと手軽に、もっと自由に2aNを楽しむ」をコンセプトに誕生した、セブン‐イレブン限定ラインのミニコスメシリーズです。

第一弾では、持ち運びやすいミニサイズと 2aNらしい繊細で使いやすいカラー展開から、手軽に韓国コスメを楽しめるアイテムとしてSNSを中心に好評を得ました。

第二弾では、ミニアイパレットの新色に加え、2色入りのミニデュアルチークが登場。毎日のメイクに取り入れやすい実用性と、思わず手に取りたくなるデザイン性を兼ね備えたラインナップです。

◇ブランドアンバサダー

Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）

透明感あふれるビジュアルで注目を集める次世代ガールズグループ。

“from 2aN” が掲げる「心をときめかせる毎日」を体現し、ブランドの世界観をフレッシュに発信します。

■商品ラインナップ

（1）from 2aN ラブクローバーパレット（全6種 うち1種はセブン-イレブン限定カラー）

価格：1,100円

3色で “ベース・陰影・ポイント” のアイメイクが完成するミニアイパレット。高密着テクスチャーでよれにくく、日常使いしやすいアイテム。

まぶたに自然になじむカラーと、目元にさりげない奥行きやきらめきを添える質感で、気分やシーンに合わせたアイメイクを楽しめます。

〖全6種〗

・07 モーニングピーチ ※セブン‐イレブン限定カラー

・08 エアリーピンク

・09 オートピンク

・10 ガーネットハッシュ

・11 トースティーローズ

・12 ヘイズモーヴ

（2）from 2aN ラブメモリーデュアルチーク（全6種 うち4種はセブン-イレブン限定カラー）

価格：1,100円

2aNのデュアルチークが、ミニサイズのハートパレットになって登場。ふんわりと頬に溶け込むような発色で、自然な血色感と透明感のある印象を演出します。

2色をそれぞれ単色で使うのはもちろん、混ぜて使うことで自分好みのカラーに調整可能。その日のメイクや肌トーンに合わせて、ナチュラルにも華やかにも仕上げることができます。

ハート型のパレットは、思わず持ち歩きたくなる可愛らしいデザイン。ポーチに入れておくだけで気分が上がる、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

〖全6種〗

・102 ラブ・ロージー

・106 ピンクペタル

・201 ラブバルーン ※セブン‐イレブン限定カラー

・202 スイートモモ ※セブン‐イレブン限定カラー

・203 キャンディピンク ※セブン‐イレブン限定カラー

・204 クラウドベリー ※セブン‐イレブン限定カラー

■発売概要

発売日：2026年6月27日より順次発売

販売場所：全国のセブン‐イレブン店舗※

※一部取り扱いのない店舗があります。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※店舗により発売日・販売状況が異なる場合があります。

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