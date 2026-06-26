µÜºê¸©¤Ë½é¾åÎ¦¡ª¡¡¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡ÖµÜºê¿·ÊÌÉÜÅ¹¡×¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¥Ó¡¼¥±¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯6·î¤Ë·²ÇÏ¡¢°¦ÃÎ¡¢µþÅÔ¡¢ÀÅ²¬¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢µÜºê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ9Å¹ÊÞ¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¿·µ¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñ¤Ë371Å¹ÊÞ¡Ê¢¨2026Ç¯6·î30Æü»þÅÀ¡¢Í½Äê¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£6·î¤Ï¹ç·×9Å¹ÊÞ¤òÂ³¡¹¤È½ÐÅ¹¤·¡¢370Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¡ª
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®¼«Ëý¤ÎÄ¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Ø¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯6·î¤Ë·²ÇÏ¡¢°¦ÃÎ¡¢µþÅÔ¡¢ÀÅ²¬¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢µÜºê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ9Å¹ÊÞ¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
6·î24Æü¤Ë·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ¹âºê¹â´ØÅ¹¡×¡¢6·î25Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ²¬ºêÎµÈþµÖÅ¹¡×¡¢µþÅÔÉÜÁê³Ú·´Àº²ÚÄ®¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆUNYÀº²ÚÂæÅ¹¡×¡¢6·î29Æü¤ËÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ¥×¥ìÍÕ¥¦¥©¡¼¥¯ÉÍËÌÅ¹¡×¡¢ÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ÀÄÇß²ÏÊÕÅ¹¡×¡¢6·î30Æü¤ËÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¾´§Å¹¡×¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÈüÇÊÅ¹¡×¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ¿À¸ÍÂç³ØÅ¹¡×¡¢µÜºê¸©µÜºê»Ô¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® µÜºê¿·ÊÌÉÜÅ¹¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤äÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤ä¡¢Çã¤¤ÊªÃæ¤ÎµÙ·Æ¤ä¿©»ö¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®¼«Ëý¤ÎÄ¾²Ð¾Æ¤¤Î100%¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®¤Ï¡¢º£²ó¿·µ¬½ÐÅ¹¤¹¤ë9Å¹ÊÞ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñ¤Ë371Å¹ÊÞ¡Ê2026Ç¯6·î30Æü»þÅÀ¡¢Í½Äê¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò·×²è¡¦¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®Ì¤¿Ê½Ð¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¿·µ¬½ÐÅ¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
2028Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ600Å¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®¡£º£¸å¤â¿·µ¬½ÐÅ¹¤ËÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ë¤â¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®¤Ï¡¢º£¸å¤âÄ¾²Ð¾Æ¤¤Î100%¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌîºÚ¤òÆÃÄ¹¤È¤¹¤ëÂç·¿ËÜ³Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ø¥ï¥Ã¥Ñ¡¼®¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì£¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ¹âºê¹â´ØÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯6·î24Æü¡¡10»þ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¹â´ØÄ®66-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-22:00
¡ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ²¬ºêÎµÈþµÖÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯6·î25Æü¡¡9»þ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÅìÌÀÂç»ûÄ®10-7
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-22:00
¡ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆUNYÀº²ÚÂæÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯6·î25Æü¡¡10»þ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§µþÅÔÉÜÁê³Ú·´Àº²ÚÄ®Àº²ÚÂæ9-2-4 MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆUNYÀº²ÚÂæ 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-21:00
¡ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ¥×¥ìÍÕ¥¦¥©¡¼¥¯ÉÍËÌÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯6·î29Æü¡¡9»þ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶èµ®ÉÛÇª1200ÈÖÃÏ ¥×¥ìÍÕ¥¦¥©¡¼¥¯ÉÍËÌ 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-21:30¡¡¢¨¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 21:00
¡ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ÀÄÇß²ÏÊÕÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯6·î30Æü¡¡9»þ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô²ÏÊÕÄ®6-4-8
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-22:00
¡ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¾´§Å¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯6·î30Æü¡¡9»þ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»ÔÀ¾´§3-29-7 ´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¾´§ 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-20:00
¡ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÈüÇÊÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯6·î30Æü¡¡9»þ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÆç¶èÈüÇÊÄ®3-5-19 ´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÈüÇÊ 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-21:00
¡ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ¿À¸ÍÂç³ØÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯6·î30Æü¡¡10»þ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÆç¶èÏ»¹ÃÂæÄ®1-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-18:00¡¡¢¨¼ø¶È¤Î¤¢¤ë´ü´Ö¤ÎÊ¿Æü¤Î¤ß
¡ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® µÜºê¿·ÊÌÉÜÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯6·î30Æü¡¡10»þ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§µÜºê¸©µÜºê»Ô¿·ÊÌÉÜÄ®¹¾¥Î¸ý965-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-22:00
¢¨¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þÅ¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó³µÍ×
Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®¼«Ëý¤ÎÄ¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ä¥»¥µ¥ß¥Ð¥ó¥º¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¡¢¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¤¥¨¥í¡¼¤Ê¤É¤Î¿§¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅÁÅýÅª¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»È¤¤¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ê½ñ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¡ü¡Ö¥ï¥Ã¥Ñ¡¼® ¥Á¡¼¥º¡×
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ¤Î¿Íµ¤â1¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥ï¥Ã¥Ñ¡¼® ¥Á¡¼¥º¡×¡£¥ï¥Ã¥Ñ¡¼®¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÌó1.4ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥º¤ÎÄ¾·Â¤ÏÌó13¥»¥ó¥Á¤ÈÂç¤¤¯¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°®¼«Ëý¤ÎÄ¾²Ð¾Æ¤¤Î100%¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ÏÌó114g¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥Ã¥Ñ¡¼® ¥Á¡¼¥º¡×¤Ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò2Ëç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ò¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ç»Å¾å¤²¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥»¥µ¥ß¥Ð¥ó¥º¤Ç¶´¤ó¤À¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°® ¤Î²¦Æ»¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ï¥Ã¥Ñ¡¼® ¥Á¡¼¥º
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ740±ß¡¢¥»¥Ã¥È1,040±ß
¢¨¥»¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊM¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»Ò¤É¤â¸þ¤±¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§490±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§460±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È ¥¥Ã¥º¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§480±ß
¢¨BBQ¥½¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥½¡¼¥¹1¤ÄÉÕ¤
¢¨¥»¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊS¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë