SNSで早くも話題！ 「coca」シボサテンライクイージーパンツが発売開始

大人のためのファストファッションブランド「coca（コカ）」を運営するadapt retailingは6月24日、優れた通気性と吸水速乾性を備え、汗ばむ季節でも1日中さらりと快適な着心地をキープする「シボサテンライクイージーパンツ」を発売しました。

暑い季節も快適に、休日はもちろん通勤にもおすすめなきれいめイージーパンツ。大人のリアルな日常のニーズに応える一着が完成しました。

■この夏の一軍パンツ=シボサテンライクイージーパンツ

汗をかいてもベタつかない「吸水速乾」と、熱がこもらない「通気性」を兼ね備えた優秀素材を採用。

デイリー使いはもちろん、アクティブなお出かけや旅行、梅雨時期の洗濯でも大活躍間違いなしの一着です。

cocaならではの計算された美しいシルエットで、気になる体型を自然にカバーしつつ、大人の洗練されたカジュアルスタイルを演出します。スタイリング次第でオンオフ兼用できる、この夏の一軍パンツです。

商品ページ：https://cocacoca.jp/products/36-230314003-14?utm_source=prtimes&utm_medium=20260622

■商品開発の背景・コンセプト

「手軽におしゃれを、もっと自由に。そして快適に。」

忙しい毎日を送りながらも、自分らしいファッションを楽しみたい大人の女性に向けて開発されました。

cocaが得意とする「気取らないデイリーカジュアル」をベースに、日本の気候や日常の動きに寄り添う「快適な機能性」をプラス。

「シンプルだけどお洒落に見える」「体型カバーをしながらスマートに着こなせる」、そして「汗をかいてもサラッと心地いい」といった、大人のリアルな日常のニーズに応える一着が完成しました。

■商品の3大特徴（強み）

1. 【不快なベタつきを防ぐ、通気性＆吸水速乾のハイブリッド素材】

汗をかいても素早く吸収して乾かす吸水速乾機能と、熱を逃がす優れた通気性を実現。気温や湿度の高い日でも肌離れが良く、さらさらとした清涼感のある着心地が持続します。

2. 【大人の体型を美しく見せる、計算されたシルエット】

締め付け感のないリラクシーな着心地でありながら、着用時のラインが美しく見えるよう、カッティングやボリューム感にこだわりました。気になる部分を自然にカバーしつつ、洗練された印象を与えます。

3. 【オンオフ問わず使える圧倒的な着回し力】

デニムやスニーカーを合わせたカジュアルな休日スタイルから、綺麗めなボトムスや小物を合わせたオフィス・お出かけスタイルまで、1枚で幅広いコーディネートに対応。合わせるアイテム次第で、ロングシーズン活躍します。

■ 商品概要

商品名：シボサテンライクイージーパンツ

商品番号：36-230314003-14

価格：1,990円

カラー展開：Greige／Charcoal／Black／Lt.pink／Lt.green

サイズ展開：S／M /L

販売チャネル：coca公式オンラインストア・ECモール、および全国のcoca実店舗

◇セットアップでおすすめ

【シボサテンフレアブラウス】

シボサテンライクイージーパンツと同素材を使用した上品なブラウス。ふんわりAラインシルエットで、隠したいところをしっかりカバーしてくれます。

セットアップで揃えれば、忙しい朝に悩む必要なし！ 働く女性はもちろん、ママさんにもおすすめです。

（エボル）