スヌーピーファン必見。ジェラート ピケから「PEANUTS」とのコラボレーションシリーズが登場！

マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は7月1日、「PEANUTS」とのコラボレーションシリーズ「PEANUTS meets GELATO PIQUE」を発売します。

■PEANUTSの仲間たちがくつろぐデザインのアイテムが集結

同シリーズは、サマーコレクションとしてニットやカットソーをはじめ、雑貨やペット用グッズなどを展開します。

ニットシリーズは、とろけるような肌ざわりを実現する“スムーズィー”素材を使用。カラーごとにブランケットを抱いたスヌーピーの姿と、スヌーピーとライナスが寄り添う姿をジャガードで表現しています。ボトムスは細めの2色ボーダーにコラボレーションロゴを刺繍で施しました。

カットソーシリーズは、ひんやり冷たさを感じる接触冷感が特徴。PEANUTSの仲間たちがベッドで思い思いの時間を過ごす姿が描かれています。ボトムスにはカラーごとに異なるドットや星、ストライプ柄をあしらいました。レディースとメンズのほか、キッズ用とベビー用も展開しています。

雑貨には、PEANUTSの仲間たちとドットや星、ストライプをあしらったポーチやトートバッグ、スヌーピーの姿をデザインしたヘアクリップなどのアイテムを揃えました。

そのほか、ブランケットを抱きしめるスヌーピーとロゴをあしらったハーフケットや、星柄を散りばめたピローケース、愛犬や愛猫に使えるプルオーバーとバンダナも用意しています。

■コレクション概要

コレクション名：PEANUTS meets GELATO PIQUE

＜ニットシリーズ＞

商品名：【PEANUTS】スムーズィージャガードプルオーバー

価格：8,690円

商品名：【PEANUTS】スムーズィーボーダーショートパンツ

価格：7,480円

商品名：【PEANUTS】【HOMME】スムーズィージャガードプルオーバー

価格：9,240円

商品名：【PEANUTS】【HOMME】スムーズィーボーダーハーフパンツ

価格：7,920円

＜カットソーシリーズ＞

商品名：【PEANUTS】【接触冷感】ワンポイントTシャツ

価格：5,390円

商品名：【PEANUTS】【接触冷感】ショートパンツ

価格：6,380円

商品名：【PEANUTS】【接触冷感】ロングパンツ

価格：7,920円

商品名：【PEANUTS】【HOMME】【接触冷感】ワンポイントTシャツ

価格：6,490円

商品名：【PEANUTS】【HOMME】【接触冷感】ハーフパンツ

価格：6,490円

商品名：【PEANUTS】【KIDS】【接触冷感】ワンポイントTシャツ

価格：4,620円

商品名：【PEANUTS】【KIDS】【接触冷感】ショートパンツ

価格：4,620円

商品名：【PEANUTS】【BABY】【接触冷感】ワンポイントTシャツ

価格：4,620円

商品名：【PEANUTS】【BABY】【接触冷感】ショートパンツ

価格：4,620円

＜雑貨＞

商品名：【PEANUTS】半月型ポーチ

価格：5,390円

商品名：【PEANUTS】丸型ポーチ

価格：4,950円

商品名：【PEANUTS】トートバッグ

価格：4,620円

商品名：【PEANUTS】ヘアクリップ

価格：4,950円

商品名：【PEANUTS】【BABY】スタイ

価格：3,520円

商品名：【PEANUTS】【KIDS】スムーズィーブランケット

価格：5,940円

＜gelato pique Sleep＞

商品名：【PEANUTS】【Sleep】スムーズィージャガードハーフケット

価格：1万1,990円

商品名：【PEANUTS】【Sleep】スムーズィージャガードピローケース

価格：6,380円

＜CAT ＆ DOG＞

商品名：【PEANUTS】【CAT&DOG】【接触冷感】Coolingプルオーバー

価格：4,290円

商品名：【PEANUTS】【CAT&DOG】保冷剤入れバンダナ

価格：3,190円

取扱い：全国のジェラート ピケ店舗、ジェラート ピケ公式オンラインストア、ジェラート ピケ オム公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」

（C）2026 Peanuts Worldwide LLC

（フォルサ）