そんな場所まで来る！？飼い主が好きすぎる猫のまさかの行動に2.1万いいね
【画像を見る】ここまでついて来たはいいけれど…「それはないよ〜」な愛猫の行動
Instagramに投稿されたとある猫ちゃんが話題です。
どうやら「一緒にいたい」という想いが強すぎるよう。
2.1万いいねを記録した投稿には、「飼い主さんへの愛が溢れている」「めっちゃ監視されてる」と健気さを称えるコメントが寄せられています。
■本当は苦手だけど…一瞬たりとも離れたくない！
話題になったのはこたとつーちゃんと時々おたま （＠s.kotaro0530）さんの投稿です。
実は、しらたまちゃんはお風呂が苦手なんだそう。
それでも「離れたくない」という気持ちが勝ってしまうようで、その結果、浴室の中でニャーニャーと大騒ぎ。
湯船に落ちないように、浴槽の縁に慎重に立ちながら、まるで「早く出ようよ」と訴えているかのように投稿主さんへ向かって声を張り上げます。
あまりにも騒がしいので、一度は浴室の外へ出てもらうことに。
ところが、静かになったのも束の間。
しらたまちゃんはすぐに戻ってきてしまいました。
すりガラス越しに三毛模様の小さな影がうっすらと揺れ、扉を少し開けると、隙間からこちらをじっと見つめる大きな瞳がちらり。
「諦めるか……」と投稿主さんは観念し、入浴を早めに切り上げることになったのでした。
どこまでもついてきて、なかなか離れないしらたまちゃんの姿に、「健気だわー」「たまらん」といったコメントが寄せられた一方で、「赤ちゃんの後追いみたい」「そりゃ出るしかないですよね」と投稿主さんを労わるコメントも集まりました。
■いつもは“ぽんこつ”で埋まるコメント欄。今回は……
今回の投稿が2.1万いいねを記録したことについて、投稿主さんは「多くの方に見ていただけて素直に嬉しかった」といいます。
猫はクールなイメージを持たれがちですが、「本当は人と離れたくない甘えん坊な生き物なんだと伝わったのでは」と感じているそうです。
この投稿では、コメント欄に“かわいい”という声がたくさん寄せられましたが、しらたまちゃんのリールは普段“ぽんこつ”という声で埋まることが多いのだとか。
いつもとはちょっと違う読者の反応に、「純粋におたま（しらたまちゃんの愛称）の可愛さを届けられたようで嬉しかった」と喜びを語ります。
もちろん“ぽんこつ”も愛情表現で「そこがおたまの一番の可愛さだとも思っています」とも教えてくれました。
いいね数が伸びていくのを見たときの気持ちを尋ねると、「猫ってこんなに表情豊かで、お喋りで、甘えるんだという魅力をもっと知ってほしい。SNSを続けている理由のひとつなので、反響があるとその目的に近づけた気がして嬉しいです」と語っていました。
■甘えん坊のしらたまちゃんは警戒心強め？！
しらたまちゃんは今回のお風呂だけでなく、普段からどこへ行くにもついてくる甘えん坊だといいます。
「お風呂、トイレ、寝るときも一番にベッドに来るのはおたまです」と投稿主さん。
日常の中でも「そばにいたい」という気持ちが溢れているようです。
そんなしらたまちゃんですが、実はとても警戒心が強いそうで、初めて見るものに驚いたりして隠れてしまうと探すのが大変なのだそう。
見慣れない大きなカバンに驚いて隠れた際には、頭から体までポンチョのような布にすっぽりと隠れています。
警戒しながらも、だんだん睡魔に負けてうとうとしてしまう姿に「期待を裏切らない」「眠くなっちゃうのじわじわ来る」といったコメントが寄せられました。
隠しきれていない尻尾もとても愛らしいです。
また、最近の投稿では、飼い主さんの義実家のわんちゃん「マルちゃん」が遊びに来たときの3兄妹の反応が話題になりました。
年に1〜2回会うというマルちゃんに対し、姉猫のつくねちゃんは何事もなかったかのようにふるまいます。
それに対して兄猫こたくんとしらたまちゃんは、遠くから様子をうかがうという警戒ぶり。
2匹はマルちゃんが近づくたびに威嚇しますが、相手にされなかったり追いかけられたりと、なかなか距離が縮まりません。
こたくんの威嚇も空振りに終わり、ついにしらたまちゃんがマルちゃんと向き合う場面。
しらたまちゃんの威嚇をものともせず、ずんずん迫るマルちゃん。
そしてしらたまちゃんは、後ずさるうちにソファの下に入り消えていってしまったのです。
まさかの結末に「反応がさすが」「面白すぎる」とコメント欄が湧きました。
この状況について投稿主さんは「本気でストレスなら（マルちゃんと）会わせませんが、3兄妹も気になるようで姿は見せるんです。ゆっくり距離を縮めれば慣れる存在だと思います」と語ります。
ただし、マルちゃんはぐいぐい距離を詰めてしまうタイプのようで、しらたまちゃんが思わずシャーっとしてしまうそうです。
「悪循環すぎて、一生仲良くなれない気がします」と本音ものぞかせました。
■3兄妹猫の魅力たっぷりの日常
こたとつーちゃんと時々おたま （＠s.kotaro0530）さんのInstagramでは、しらたまちゃんの日常の甘えん坊ぶりやちょっと“ぽんこつ”でおちゃめな姿、そして3兄妹の個性が光る投稿が並んでいます。
3兄妹を家族に迎えてから「猫に対する印象が180度変わった」という投稿主さん。
そんな投稿主さん目線で猫たちの魅力をたっぷり届けてくれるInstagramを、ぜひチェックしてみてください。
文＝川端恵