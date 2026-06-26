【セルジオ越後】オランダ、スウェーデンに勝てなかった日本。ブラジル戦は“チャレンジャー”に戻る。まずは優勝を語るだけの戦いを見せてほしい
日本代表は６月26日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節でスウェーデンと対戦して１−１の引き分け。２位でグループステージ突破が決まった。でも、正直に言えば、「危なかった」だよね。
オランダという強いチームと引き分けて、チュニジアという弱い相手に圧勝した。そのリズムのまま臨んだスウェーデン戦も、結局は引いて守って守って、ピンチもあって。そして、彩艶に助けられた試合だった。
オランダとも、スウェーデンとも引き分けた。“横綱”らしくはなかったよね。トーナメントに入ったら引き分けはない。90分で勝負を決めるべきところで、日本はこのグループステージでも２回勝てなかった。それが事実だよ。
日本のエースストライカーである上田も、オランダとスウェーデン相手には不発だった。交代もあまり冴えなかった。こういうところを冷静に見たら、「優勝する、優勝する」って発言するのはいかがなもんかなと思う。
結局、前回大会から何も変わっていない。むしろ、相手の日本への警戒心が強まった分、難しくなっているかもしれない。前回、日本はスペインもドイツもいたグループを１位で通過したのにね。世界との距離は、残念ながらまだ縮まっていないのが現実だ。
強い国というのは、予選を突破してもガッツポーズしない。そこに力の違いが純粋に出てくる。今回、グループステージを通過して喜んでいる姿を見ていると、日本はまだそういう立場なんだなと実感する。
次はブラジルとの再戦。でも、ブラジルはまだ優勝候補ではない。フランスやスペインのほうが上にいる。モロッコのほうが怖いという見方だってある。
この48か国のワールドカップでは、メッシもロナウドもエムバペも得点を量産している。でもここからは、どこもそう上手くはいかないと思う。１点の価値が、ハットトリックより大きく響いてくる世界に入っていくんだ。
カタール・ワールドカップで披露したジャイアントキリングを、今度は勝ち進みながら何度できるかが問われる。
次からは日本はチャレンジャーとして、自然にその立場に戻っていく。ハラハラドキドキする試合が続くのは間違いない。だからこそ、「なってから優勝を語るべき」だと私は思う。まずは、それを語れるような戦いを見せることが先だよ。
【著者プロフィール】
セルジオ越後（せるじお・えちご）／1945年７月28日生まれ、80歳。ブラジル・サンパウロ出身。日系ブラジル人。ブラジルではコリンチャンスやパウリスタなどでプレー。1972年に来日し、日本では藤和不動産サッカー部（現・湘南ベルマーレ）で活躍した。引退後は「さわやかサッカー教室」で全国を回り、サッカーの普及に努める。現在は解説者として、歯に衣着せぬ物言いで日本サッカーを鋭く斬る。
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
オランダという強いチームと引き分けて、チュニジアという弱い相手に圧勝した。そのリズムのまま臨んだスウェーデン戦も、結局は引いて守って守って、ピンチもあって。そして、彩艶に助けられた試合だった。
日本のエースストライカーである上田も、オランダとスウェーデン相手には不発だった。交代もあまり冴えなかった。こういうところを冷静に見たら、「優勝する、優勝する」って発言するのはいかがなもんかなと思う。
結局、前回大会から何も変わっていない。むしろ、相手の日本への警戒心が強まった分、難しくなっているかもしれない。前回、日本はスペインもドイツもいたグループを１位で通過したのにね。世界との距離は、残念ながらまだ縮まっていないのが現実だ。
強い国というのは、予選を突破してもガッツポーズしない。そこに力の違いが純粋に出てくる。今回、グループステージを通過して喜んでいる姿を見ていると、日本はまだそういう立場なんだなと実感する。
次はブラジルとの再戦。でも、ブラジルはまだ優勝候補ではない。フランスやスペインのほうが上にいる。モロッコのほうが怖いという見方だってある。
この48か国のワールドカップでは、メッシもロナウドもエムバペも得点を量産している。でもここからは、どこもそう上手くはいかないと思う。１点の価値が、ハットトリックより大きく響いてくる世界に入っていくんだ。
カタール・ワールドカップで披露したジャイアントキリングを、今度は勝ち進みながら何度できるかが問われる。
次からは日本はチャレンジャーとして、自然にその立場に戻っていく。ハラハラドキドキする試合が続くのは間違いない。だからこそ、「なってから優勝を語るべき」だと私は思う。まずは、それを語れるような戦いを見せることが先だよ。
【著者プロフィール】
セルジオ越後（せるじお・えちご）／1945年７月28日生まれ、80歳。ブラジル・サンパウロ出身。日系ブラジル人。ブラジルではコリンチャンスやパウリスタなどでプレー。1972年に来日し、日本では藤和不動産サッカー部（現・湘南ベルマーレ）で活躍した。引退後は「さわやかサッカー教室」で全国を回り、サッカーの普及に努める。現在は解説者として、歯に衣着せぬ物言いで日本サッカーを鋭く斬る。
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神