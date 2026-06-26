「国に帰れないレベル」日本代表は優勝候補フランス以上に“最も避けたい相手”との対戦が決定してしまった【W杯】
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦。１−１のドローに終わり、２位通過が決定し、ラウンド32ではFIFAランキング５位でC組１位のブラジルとの対戦が決定した。
グループ１位だったとしても、前回４位のアフリカ王者モロッコが相手で、３位ならFIFAランキング２位の優勝候補フランスと対戦する可能性もあった。いずれにしても厳しい相手だが、個人的にはブラジルは最も避けたい相手だった。
組織力はモロッコより下回り、個の能力でもフランスには及ばない。では、なぜブラジルが最悪の。昨年10月の対戦で勝っているからだ。
ブラジルは、恥辱となったその敗戦を挽回しようとモチベーションは相当に高いだろう。もし日本に連敗しようものなら、それこそ「国に帰れない」レベルだ。
10月の対戦で、森保ジャパンは最終的に３−２で逆転勝ちしたとはいえ、前半に２点を先制された事実を忘れてはいけない。その試合では、２点をリードして折り返したブラジルに明らかに隙があった。
実際、その一戦で反撃の狼煙を上げるチームの１点目を決めた南野拓実は、モナコの同僚であるブラジル代表DFカイオ・エンリケのこう語っていたと話してくれた。
「（ブラジル代表監督のカルロ・）アンチェロッティがハーフタイムに『絶対にこのまま緩めるな』って言ったらしいですけど、カイオが言うには、何人かの選手は『勝ったやろ』って感じになっていたみたいで」
試合後、稀代の名将は「めっちゃ怒っていた」という。
一度敗れている日本に対し、もう緩みは見せないだろう。本気のブラジルは、やはり恐ろしい。
日本もその時の経験が自信となり、臆することなく戦えるだろう。それでも、やはりブラジルだけは避けたかった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
グループ１位だったとしても、前回４位のアフリカ王者モロッコが相手で、３位ならFIFAランキング２位の優勝候補フランスと対戦する可能性もあった。いずれにしても厳しい相手だが、個人的にはブラジルは最も避けたい相手だった。
ブラジルは、恥辱となったその敗戦を挽回しようとモチベーションは相当に高いだろう。もし日本に連敗しようものなら、それこそ「国に帰れない」レベルだ。
10月の対戦で、森保ジャパンは最終的に３−２で逆転勝ちしたとはいえ、前半に２点を先制された事実を忘れてはいけない。その試合では、２点をリードして折り返したブラジルに明らかに隙があった。
実際、その一戦で反撃の狼煙を上げるチームの１点目を決めた南野拓実は、モナコの同僚であるブラジル代表DFカイオ・エンリケのこう語っていたと話してくれた。
「（ブラジル代表監督のカルロ・）アンチェロッティがハーフタイムに『絶対にこのまま緩めるな』って言ったらしいですけど、カイオが言うには、何人かの選手は『勝ったやろ』って感じになっていたみたいで」
試合後、稀代の名将は「めっちゃ怒っていた」という。
一度敗れている日本に対し、もう緩みは見せないだろう。本気のブラジルは、やはり恐ろしい。
日本もその時の経験が自信となり、臆することなく戦えるだろう。それでも、やはりブラジルだけは避けたかった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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