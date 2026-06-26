BE:FIRST6人がぎゅっと輪になって見上げる超ハイアングルショットに「仲良しが溢れ出てる」「上目遣いがヤバい」と反響

【写真】カメラを見上げる仲良しなBE:FIRST6人【動画】BE:FIRSTスタジアムライブの様子①②

BE:FIRSTを超ハイアングルから捉えた、『ROCKIN’ON JAPAN』8月号別冊の表紙画像が公開された。

■BE:FIRSTが『ROCKIN’ON JAPAN』別冊に登場！

『ROCKIN’ON JAPAN』8月号に付属する別冊「We are the BE:ST BOOK」では、メンバーが初のスタジアム公演で観た景色、そしてBE:FIRSTの新章について語られる。表紙ではメンバー6人が円になり、天井から彼らを捉えるカメラを見上げている。

フードを被ったJUNON（ジュノン）は金髪の前髪を下ろし、目を隠してアンニュイな雰囲気を放つ。LEO（レオ）はそんなジュノンに視線をやりつつ、腕を組んで穏やかな表情を浮かべた。そしてSOTA（ソウタ）は親指を上げて穏やかなムードを見せている。

MANATO（マナト）はカメラを指差して勇ましい表情を浮かべ、SHUNTO（シュント）は両手の拳を握ってファイティングポーズ。そして赤いヘアカラーがポイントで入ったRYUHEI（リュウヘイ）は、ストライプシャツを着た腕を組み、にっこりと優しい笑顔で見つめている。

SNSでは「上目遣いがヤバい」「輪になってるBE:FIRST大好き」「仲良しが溢れ出てる」「めちゃくちゃ素敵」「みんなくっついてるの幸せな気持ちになる」「ジュノン色気エグい」「メンバー大好きなレオくんかわいい」「真上からのショットめっちゃいい」など、様々な感想が躍っている。