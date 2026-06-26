M!LKの曽野舜太が自身のInstagramを更新。Snow Manの阿部亮平との2ショットを公開し、注目を集めている。

【写真＆動画】“滅ポーズ”を決める阿部亮平＆曽野舜太／『イダテン』PR動画／阿部亮平＆曽野舜太の過去ショット

曽野と阿部は、6月25日放送の『即決二択クイズ!!イダテン』（日本テレビ系）で共演。同番組は、家族で楽しめる新感覚のハイスピード二択クイズ番組。MCは井ノ原快彦。豪華芸能人30組が集結し、直感勝負を繰り広げた。

■阿部亮平＆曽野舜太が“滅ポーズ”で2ショット

公開された写真には、阿部と曽野が並んで“滅ポーズ”を決める姿が収められている。阿部はフリンジがあしらわれたオリーブグリーンのトップスに淡いベージュのパンツを合わせたナチュラルな装いで、やさしい微笑みを浮かべている。

一方の曽野は、鮮やかなレッドのトラックジャケットに白のメッシュトップスをレイヤードした存在感のあるコーディネートを披露。カメラに向かって口元を少し開いた明るい表情や、顎に手を添えたキュートなポーズも公開され、爽やかな魅力を見せた。

曽野は「阿部さんと2択クイズで対決」と報告。「クイズ中に正解したらグータッチしてくださったのが、めちゃくちゃ嬉しかった～！」と振り返り、「お会いできて、勉強頑張るモチベがさらに上がったんさ！」と阿部との共演を喜んだ。

この投稿にファンからは「あべちゃん滅ポーズの角度完璧」「最高すぎる」「推しと推しの神コラボ」「イケメンふたり」「微笑ましい」「舜ちゃん嬉しそう」などの声が寄せられている。