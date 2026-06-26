X JAPAN「Say Anything」MV公開！CLAMPとのコラボ映像作品『X2』よりアニメMV「X」も期間限定公開

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X JAPANが、YouTubeでのMV公開第四弾「Say Anything」（1991年リリース）を公開。

さらに1993年に制作された、CLAMP×X JAPANの映像作品『X2（ダブルエックス）』からアニメーションMV「X」が期間限定で公開された。

■ファンの間で幻の作品となっていた『X2』は原作漫画のアニメーションと音楽アーティストの楽曲のコラボレーションの先駆け

「Say Anything」は1991年7月1日にリリースされたアルバム『Jealousy』のラストを飾るX JAPAN屈指のバラード。MVはアルバムリリース後に行われた『Violence In Jealousy Tour 1991』のステージや楽屋でのオフショットなど、ツアーの模様が観られる。

そしてさらに、いがらし寒月、大川七瀬、猫井、もこなの4名からなる創作集団CLAMPが1992年に連載を開始した漫画『X-エックス-』と、X（X JAPAN）の楽曲がコラボレーションし、1993年に発売された映像作品『X2（ダブルエックス）』から、アニメーションMVの「X」が期間限定で公開された。

この作品は、数々の名作を手掛けたアニメーション監督のりんたろうが監督を務め、制作協力をマッドハウスが担当。原作漫画のアニメーションと音楽アーティストの楽曲のコラボレーションの先駆けと言われ、長らくメディア化も配信もされていなかった故に、ファンの間では幻の作品となっていた。6月10日にアメリカの日本のアニメに特化したストリーミングサービスCrunchyrollでリマスター版が公開されたのを機に、YouTubeにて7月31日23時59分までの期間限定で公開となっている。

■関連リンク

X JAPAN OFFICIAL SITE

http://www.xjapan.com

http://www.sonymusic.co.jp/artist/xjapan/