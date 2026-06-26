Number_iの神宮寺勇太が、SEVENTEEN（セブンティーン）のJOSHUA（ジョシュア）と笑顔で交流する姿が、フランス・パリで開催されたAMIRI（アミリ）の2027春夏メンズ・コレクションショー会場でキャッチされた。

【動画】神宮寺勇太、セブチ・ジョシュアと自撮り2ショット＆握手 ②フロントロウではジョシュア撮影の3ショット ③モノクロショット ④⑤脚の長さ際立つ衣装で会場入りする神宮寺

■神宮寺勇太、SEVENTEENジョシュアと自撮り＆握手

今年1月よりAMIRIのグローバル・アンバサダーを務める神宮寺。今回のショーでは、肩までの髪をラフにセットし、細いストライプ柄のジャケットにシャツ、落ち着いたブルーのパンツを合わせたシックなコーデで登場した。

『ELLE JAPAN』は、神宮寺がSEVENTEENのジョシュアと一緒に自撮り2ショットを撮る様子を公開。撮影後には、神宮寺がジョシュアと笑顔で力強い握手を交わす姿も収められている。

また、『Mint Magazine Thailand』は、フロントロウでジョシュア、神宮寺、そしてベージュのスーツ姿のコロンビアのシンガーソングライターMALUMA（マルーマ）が並び、ジョシュアの呼びかけで3ショットを撮影する様子を投稿した。

ジョシュアは、神宮寺らと撮影した3ショット写真を自身のストーリーズでシェア。神宮寺はその写真にピースの絵文字を添えてリポストしたあと、自身が撮影したジョシュアとの2ショット写真も公開した。日韓スター同士の交流に注目が集まっている。

SNSでは「神宮寺くんが楽しそうで嬉しい！」「ふたりともカッコよすぎる」「素敵なツーショット」「神くんがジョシュアを最後まで目で追っていて可愛い」「こういう出会いや繋がり見れるの嬉しい！」など、大きな反響が寄せられている。

■神宮寺、AMIRI纏うモノクロショットも

さらに自身のInstagramには、「LA night vibe in Paris」と題したモノクロショットを投稿。「インビテーションギフトがシガレットケースという発想が素晴らしいです」と、AMIRIから贈られたロゴ入りのシガレットケースを手に、さまざまなポーズを披露した。

ファンからは「素敵すぎて見惚れる」「大人の色気やばい」といった声が寄せられ、こちらも大きな反響を呼んでいる。