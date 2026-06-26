YOASOBI、4th EP『THE BOOK for,』本日リリース！新アーティスト写真＆全曲トレーラー公開

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YOASOBIが、6月26日に4th EP『THE BOOK for,』をリリース。これを記念し、本作に収録される全12曲のトレーラー映像が公開。さらに、あらたに撮り下ろしたアーティスト写真（メイン写真）が公開となった。

■結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締め括る作品

今作は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズおなじみの特製バインダーが付属する仕様となっており、数量限定・完全生産限定盤として発売。

最新曲となる『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲として書き下ろした「オリオン」を筆頭に、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ「アドレナ」、同エンディングテーマ「BABY」や、アニメ『〈物語〉シリーズオフ＆モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」、 PlayStation(R)30周年記念プロジェクト『Project: MEMORY CARD』楽曲「PLAYERS」、映画『ふれる。』主題歌「モノトーン」、 TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ「Watch me!」、 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング「Biri-Biri」、リクルートTVCM『わからないまま、それでも』篇TVCMソング「New me」、 NHK『YOASOBI18祭』テーマソング「HEART BEAT」、 『NHKスポーツテーマ2024』として書き下ろした「舞台に立って」、そして初のTVドラマ主題歌そして初のAyase歌唱でも話題を呼んだフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」といった12曲を収録。

CDには、10月よりスタートする『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027』のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入されている。

さらに、CD購入者限定の店舗別購入者特典は、収録各楽曲のMV、ジャケット写真などのクリエイターによる描き下ろしイラストも含む「特製バインダー用オリジナルインデックス」となっている。豪華ラインナップの全12種となるので、ぜひチェックしよう。

またYOASOBIは、あらたなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締め括ることを発表。シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。今後の挑戦にも注目だ。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

EP『THE BOOK for,』

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL EP『THE BOOK for,』

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』

※海外限定

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』

※海外限定

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/