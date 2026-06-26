日経225先物：26日正午＝3350円安、6万9330円
26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比3350円安の6万9330円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万9602.72円に対しては272.72円安。出来高は3万3445枚となっている。
TOPIX先物期近は3958.5ポイントと前日比78ポイント安、現物終値比7.22ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69330 -3350 33445
日経225mini 69335 -3345 564306
TOPIX先物 3958.5 -78 32943
JPX日経400先物 35970 -710 1491
グロース指数先物 674 -12 2058
東証REIT指数先物 1792.5 +9.5 22
株探ニュース
TOPIX先物期近は3958.5ポイントと前日比78ポイント安、現物終値比7.22ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69330 -3350 33445
日経225mini 69335 -3345 564306
TOPIX先物 3958.5 -78 32943
JPX日経400先物 35970 -710 1491
グロース指数先物 674 -12 2058
東証REIT指数先物 1792.5 +9.5 22
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