　26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比3350円安の6万9330円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万9602.72円に対しては272.72円安。出来高は3万3445枚となっている。

　TOPIX先物期近は3958.5ポイントと前日比78ポイント安、現物終値比7.22ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69330　　　　 -3350　　　 33445
日経225mini 　　　　　　 69335　　　　 -3345　　　564306
TOPIX先物 　　　　　　　3958.5　　　　　 -78　　　 32943
JPX日経400先物　　　　　 35970　　　　　-710　　　　1491
グロース指数先物　　　　　 674　　　　　 -12　　　　2058
東証REIT指数先物　　　　1792.5　　　　　+9.5　　　　　22

株探ニュース