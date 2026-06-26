これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲と佐渡に強風注意報、佐渡に波浪注意報が発表されています。県内では、急な強い雨や落雷にご注意ください。



◆26日(金)これからの天気

雨が降ったりやんだりでしょう。夕方までは、所々でカミナリを伴って激しく降りそうです。沿岸部を中心に強風にもお気をつけください。



降水確率は、夕方にかけては各地とも40%、夜はほとんどのところで70%以上となっています。



◆26日(金)の予想最高気温

最高気温は、25～26℃の予想です。昨日より3℃前後低いところが多いでしょう。各地とも平年並みになりそうです。