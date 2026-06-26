2030年までに新エネ発電量の割合を30％に引き上げ―中国

中国国家発展改革委員会と国家エネルギー局は6月25日、「新エネルギーシステム構築に関する『第15次五カ年計画』」と題した通知を発表しました。

同計画は主たる目標として、2030年までにクリーンで低炭素、安全かつ効率的な新エネルギーシステムを初歩的に確立することを掲げました。エネルギーの総合生産能力は58億トン標準石炭相当に引き上げ、電力システムの相互補完機能および安全面での耐性を全面向上させます。また、エネルギー輸入の多元化と制御可能性を実現します。

さらに、石炭と石油の消費量がピークに達するようにして、非化石エネルギーの消費割合を25％に引き上げます。風力および太陽光発電を、設備容量の割合を50％を超える主要な電力設備にし、非化石エネルギーの発電量の割合も50％に到達させて発電の主流にします。

計画はさらに、陸上風力発電と太陽光発電の大規模かつ安定的な発展、洋上風力発電の深海や遠洋への展開、太陽熱発電や海洋エネルギーの規模拡大を進めることを明記しました。新エネルギーの市場での受け入れと使用に関する総合的な評価指標体系を構築して整備し、2030年までに新エネルギーによる発電量の割合を30％に引き上げることを目指します。（提供/CGTN Japanese）