『探偵！ナイトスクープ』酔っては大怪我…“お酒好き”曽祖父の本音を知りたい
26日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、永見大吾探偵が「酒飲みじいじの本音を教えて」を調査する。
【動画】「お酒とうちら、どっちの方が好きなん？」曽祖父の本音を聞きたい姉妹
依頼者は兵庫県の小学6年生と中学3年生の姉妹。姉妹は「じいじのことで困っていることがある」という。ひぃおじいちゃんになるじいじは88歳。昔から大のお酒好きで、毎晩飲んでいる。
しかし、調子に乗ると、飲みすぎてしまい、火傷をしたり骨折をしたりと心配が尽きない。が、まだ反省をしていないのか、いまだに酔っぱらっては、よく大怪我をしている。ママや私たちが怒っても、うまくはぐらかしては、聞いてくれない。どうしてじいじは私たちのお願いを聞いてくれないのだろうか…。じいじの本当の気持ちが知りたい、というもの。
じいじは、酒を飲むと怪我はしょっちゅうで、ある時は首の骨を折り、１ミリずれていたら頸椎損傷になっていたとか。それでもストローで酒を飲んでいたという大の左党だ。節度あるお酒の飲み方をしてほしいと願う姉妹のために、永見探偵が「じいじと乾杯」というニセ番組を装って、じいじに接近。じいじは孫娘たちの気持ちを受け止めないといけないと言うが、話すうち同級生がいなくなり寂しいと胸の内を明かす。じいじの本音を聞いたひ孫たちは。
依頼は、永見大吾探偵の「酒飲みじいじの本音を教えて」、真栄田賢探偵の「熊本のテレビを支配する謎のおじさんたち」、エース探偵の「にんにくに溺れる女」を届ける。
【動画】「お酒とうちら、どっちの方が好きなん？」曽祖父の本音を聞きたい姉妹
依頼者は兵庫県の小学6年生と中学3年生の姉妹。姉妹は「じいじのことで困っていることがある」という。ひぃおじいちゃんになるじいじは88歳。昔から大のお酒好きで、毎晩飲んでいる。
しかし、調子に乗ると、飲みすぎてしまい、火傷をしたり骨折をしたりと心配が尽きない。が、まだ反省をしていないのか、いまだに酔っぱらっては、よく大怪我をしている。ママや私たちが怒っても、うまくはぐらかしては、聞いてくれない。どうしてじいじは私たちのお願いを聞いてくれないのだろうか…。じいじの本当の気持ちが知りたい、というもの。
依頼は、永見大吾探偵の「酒飲みじいじの本音を教えて」、真栄田賢探偵の「熊本のテレビを支配する謎のおじさんたち」、エース探偵の「にんにくに溺れる女」を届ける。