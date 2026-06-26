この記事をまとめると ■マツダ・ロードスターが商品改良を実施で特別仕様車「PS」を設定した ■ブレンボブレーキやビルシュタインダンパーなどの採用で走りの楽しさをさらに追求 ■MT車の制御見直しや新色追加などでベースモデルも大幅に商品力を向上した

ロードスターの魅力際立つ特別仕様車「PS」

1989年に初代モデルが登場したロードスターは、これまで4世代に渡って進化を続け、累計販売台数126万台を誇る、ふたり乗り小型オープンスポーツカーの定番だ。

現行型となるND型ロードスターは2015年にデビューしており、すでに10年以上のモデルライフを送る長寿モデルとなっているが、昨2025年度は35周年記念車などの導入効果などもあってか、新車販売においてND型として初の1万台超えの新記録を達成している。

そんな絶好調のロードスターが、商品力の向上によるさらなる躍進を目指し、商品改良を実施した。

今回の改良で最大のトピックとなるのが、新たに設定された特別仕様車「PS」だ。「PS」とは「Pure Sports」を意味する。マツダによると、「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」で培われた技術や知見を投入することでロードスター本来の魅力である「人馬一体」の走りをより高めた仕様として開発されたという。

装備内容からもその狙いは明らか。まず、足もとに採用されるブラック塗装されたRAYS製16インチアルミホイールは、ロードスターに精悍な印象をもたらすだけでなく、軽量化による運動性能向上も担う。さらに、ブレーキにはブレンボ製4ピストン対向キャリパーとベンチレーテッドディスクを装備。サーキット走行やワインディングロードでの高い制動力と耐フェード性能を狙った仕様となっている。

また、サスペンションにはビルシュタイン製ダンパーを採用。ロードスターらしい軽快感を維持しながら、より高い操縦安定性と接地感を実現している。

インテリアもスポーティな世界観で統一。ブラックとシルバーを組み合わせた専用加飾によって、通常モデルとの差別化が図られている。

なお特別仕様車「PS」は限定モデルではなくカタログモデルとしてラインアップされ、その価格は366万3000円（車両本体価格）となる。

ベースモデルも「走って楽しい」各種制御見直し

また、ベースモデルにおいても、今回の改良は単なる年次改良にとどまらない。マツダは「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」の開発で得られたノウハウを市販モデルにも反映し、走行性能そのものにも手が加えられている。

まず注目したいのが、MT車に採用された加速応答改善制御だ。アクセル操作に対するレスポンスを高めることで、ドライバーの意図に忠実な加速フィールを実現。さらにヒール＆トゥアシスト制御も新採用し、スポーツドライビング時のシフトダウンをサポートすることでよりスムースで安定した車両挙動を可能にしている。また、高回転域での制御も見直され、より気もちよく回転を使い切れる特性とした。

さらに車外騒音規制への対応も見逃せない。スポーツカーにとって騒音規制は避けて通れない課題ではあるが、規制への対応によってエンジンサウンドや走りの魅力が損なわれることをファンは望んでいない。そこでマツダはロードスターらしいサウンドやフィーリングを維持するため、さまざまな工夫を盛り込んだ。

静音タイヤの採用に加え、タイヤ特性に合わせたステアリングフィールの最適化を実施。さらにサイレンサーを大型化しながらも、吸排気系には専用レゾネーターやリブを新設計することで音質チューニングを行っている。ソフトトップモデルではインダクションサウンドエンハンサーも標準装備化されており、単に静かにするだけでなく、ドライバーが心地よく感じられるサウンド作りも追求された。

エクステリアでは新色「ジンクグリーンメタリック」の追加がトピックだ。ロードスターにとってグリーンは欠かすことができないカラーであるが、意外にも魂動デザインを打ち出して以降のマツダでは初のグリーン系新色となるそうだ。そんな「ジンクグリーンメタリック」は、工業製品などのプライマーから着想を得た、タフさと洗練さを両立したカラーリングであり、ロードスターのピュアスポーツカーとしての世界観をさらに強調する狙いがあるという。

マツダにはソウルレッドやマシーングレーといった人気色があるが、新たな個性派カラー「ジンクグリーンメタリック」の登場は、ファンにとっては非常に悩ましいかもしれない。

気になる価格はロードスターが295万9000〜374万円、ロードスターRFが385万〜436万7000円となる（いずれも車両本体価格）。

近年のスポーツカーは、電動化と電子制御による安全性向上が進む一方で、「操る楽しさ」が薄れたという指摘も少なくない。しかし今回の改良を見る限り、マツダはロードスターにおいて依然としてドライバー主体のスポーツカー作りを重視していることがわかる。規制下でもスポーツカーらしさを失わない姿勢こそ、ND型ロードスターが10年以上に渡って愛され続ける理由なのかもしれない。