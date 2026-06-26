A.B.C-Z、手のひらサイズになって登場 「THE WAY」先着購入特典の絵柄公開
4人組グループ・A.B.C-Zが7月15日にリリースする3rd EP『THE WAY』の先着購入特典の絵柄が公開された。あわせて、全国3ヵ所を巡るイベントで、ラジオやテレビ番組の公開収録を実施することも決定した。
【写真】スクラップ風でおしゃれ！3rd EP『THE WAY』初回限定盤A
今回公開された特典は、「告知ステッカー」。告知ポスターのデザインを手のひらサイズに落とし込んだアイテムで、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の各形態で異なる絵柄が用意されている。
ステッカーはスマートフォンのケースに挟んだり、身の回りのアイテムに貼ったりと、ファンそれぞれの楽しみ方ができる仕様。全国のCDショップなどで予約購入した人に先着でプレゼントされる。
また、EPの発売に先駆けて開催される『THE WAY 発売記念トークライブの旅』では、各会場で公開収録が実施される。
札幌会場ではAIR-G'の『IMAREAL』、千葉・柏会場では千葉テレビ放送『ちば朝ライブ・モーニングこんぱす』、福岡会場ではFM福岡の『A.B.C-Z「THE WAY」発売記念トークライブの旅 FM FUKUOKA』の公開収録を実施。イベントは観覧自由となっており、ファンだけでなく、偶然会場を訪れた人もメンバーのトークを間近で楽しめる機会となる。
『THE WAY』のリリースに向けては、リード曲「マジマジック」の先行配信をはじめ、全国各地を巡るトークライブなどさまざまな企画を展開中。さらに、夏に開催されるツーマンライブフェス『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』のプレイガイド先行受付も7月1日からスタートする。
【写真】スクラップ風でおしゃれ！3rd EP『THE WAY』初回限定盤A
今回公開された特典は、「告知ステッカー」。告知ポスターのデザインを手のひらサイズに落とし込んだアイテムで、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の各形態で異なる絵柄が用意されている。
また、EPの発売に先駆けて開催される『THE WAY 発売記念トークライブの旅』では、各会場で公開収録が実施される。
札幌会場ではAIR-G'の『IMAREAL』、千葉・柏会場では千葉テレビ放送『ちば朝ライブ・モーニングこんぱす』、福岡会場ではFM福岡の『A.B.C-Z「THE WAY」発売記念トークライブの旅 FM FUKUOKA』の公開収録を実施。イベントは観覧自由となっており、ファンだけでなく、偶然会場を訪れた人もメンバーのトークを間近で楽しめる機会となる。
『THE WAY』のリリースに向けては、リード曲「マジマジック」の先行配信をはじめ、全国各地を巡るトークライブなどさまざまな企画を展開中。さらに、夏に開催されるツーマンライブフェス『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』のプレイガイド先行受付も7月1日からスタートする。