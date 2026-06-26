スウェーデンと1-1ドロー

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。29日（日本時間30日）の1回戦でブラジルと激突する。NHKで解説した元日本代表の本田圭佑は、ある日本代表選手のソックスに衝撃を受けた。

本田は、日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。

後半4分頃、本田が注目したのは田中碧のソックスだった。会場の大型ビジョンに映し出されると、「田中さんめっちゃソックス破けてません！？」と驚きの声を上げた。

田中のソックスはふくらはぎ部分が裂けているように見える。NHK解説の林陵平氏が「ふくらはぎの圧を避けるためです。色んな選手がやっています」と説明すると、本田は「えっ！？マジで？うそやん。ワザと？」と声を上げた。

本田は林氏に「ファッションじゃなくて？」と質問。同氏から「ファッションじゃないです」との回答を得ると、「えっ？でもあそこバァーンと蹴られたらヤバいやん」と口にしていた。



（THE ANSWER編集部）