『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』第2期PV解禁 豪華な追加キャスト発表
テレビアニメ『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』第2期（7月放送）の最新ビジュアル＆PVが解禁された。
【動画】公開された『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』第2期PV
また、追加キャスト情報も発表となり、ヒルク教という謎の団体の七枢機卿であるチャロス役を岩田光央、虎人族という種族の族長であるエイン役を濱健人、チヨメも属する刃心一族の22代目族長であるハンゾウ役を中博史が担当する。
同作は、MMORPGプレイ中に寝落ちしてしまい、目覚めると自身が使用していたゲームキャラの姿で見知らぬ異世界に放り出されていた主人公の「アーク」。その姿は見た目が鎧、中身が全身骨格という「骸骨騎士」で、それ故、モンスターとして討伐されぬよう、目立たず異世界を楽しもうと決意する。しかし、お人好しのために目の前の悪事を見過ごせず、旅先でうっかり世直しを繰り広げてしまう、異世界ファンタジー。2022年4月から6月にかけてアニメ第1期が放送された。
＜アニメ第1話あらすじ＞
アークは『呪いを解く泉』があるという『風龍山脈』を目指し、エルフの戦士・アリアン、獣人族の忍者・チヨメ、精霊獣のポンタと共に旅を続けていた。困っている者を放っておけないと人助けを重ねるうちに目的地の風龍山脈からは遠く離れたとある村を来訪。すると、その村の住人たちは皆一様にアークたちを見ると怯え逃げ出していき。
＜放送情報詳細＞
AT-X：7月6日より 毎週月曜 22:00〜
＜リピート放送＞毎週水曜 10:00〜／毎週金曜 16:00〜
TOKYO MX：7月9日より毎週木曜 24:00〜
BS11： 7月9日より毎週木曜 24:00〜
◆アニメ第1話先行放送＆配信決定！◆
AT-X・dアニメストア・ABEMAにて
7月4日（土）20：30〜地上波先行・最速放送＆配信！
※dアニメストア・ABEMAでは第2話以降 7月13日より毎週月曜 24:00〜
（他配信サイトでも順次配信開始！）
【動画】公開された『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』第2期PV
また、追加キャスト情報も発表となり、ヒルク教という謎の団体の七枢機卿であるチャロス役を岩田光央、虎人族という種族の族長であるエイン役を濱健人、チヨメも属する刃心一族の22代目族長であるハンゾウ役を中博史が担当する。
同作は、MMORPGプレイ中に寝落ちしてしまい、目覚めると自身が使用していたゲームキャラの姿で見知らぬ異世界に放り出されていた主人公の「アーク」。その姿は見た目が鎧、中身が全身骨格という「骸骨騎士」で、それ故、モンスターとして討伐されぬよう、目立たず異世界を楽しもうと決意する。しかし、お人好しのために目の前の悪事を見過ごせず、旅先でうっかり世直しを繰り広げてしまう、異世界ファンタジー。2022年4月から6月にかけてアニメ第1期が放送された。
アークは『呪いを解く泉』があるという『風龍山脈』を目指し、エルフの戦士・アリアン、獣人族の忍者・チヨメ、精霊獣のポンタと共に旅を続けていた。困っている者を放っておけないと人助けを重ねるうちに目的地の風龍山脈からは遠く離れたとある村を来訪。すると、その村の住人たちは皆一様にアークたちを見ると怯え逃げ出していき。
＜放送情報詳細＞
AT-X：7月6日より 毎週月曜 22:00〜
＜リピート放送＞毎週水曜 10:00〜／毎週金曜 16:00〜
TOKYO MX：7月9日より毎週木曜 24:00〜
BS11： 7月9日より毎週木曜 24:00〜
◆アニメ第1話先行放送＆配信決定！◆
AT-X・dアニメストア・ABEMAにて
7月4日（土）20：30〜地上波先行・最速放送＆配信！
※dアニメストア・ABEMAでは第2話以降 7月13日より毎週月曜 24:00〜
（他配信サイトでも順次配信開始！）
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