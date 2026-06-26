サンドウィッチマン＆オードリーMC初タッグ “オジサン”の魅力が詰まったバラエティー誕生
お笑いコンビ・サンドウィッチマンとオードリーがMC初タッグを組んだ、テレビ朝日系バラエティー『オジサンドリー』が、28日に放送される（後10：15）。バラエティー番組を中心に20代から走り続けてきた2組も、気づけばすっかりオジサンに。そんなオジサンMCによる、オジサンの人生を豊かにしていく。
【番組カット】サンド×オードリーが初タッグ！オジサンバラエティー誕生
MCもオジサンなら、ゲストもVTRに登場する街の人たちも全員オジサン。幸せに生きるオジサンたちのリアルな生態を調査し、そこから輝かしいオジサンライフを送るためのヒントを届ける。記念すべき初回のテーマは「オジサンになってからハマったこと大調査」。オジサンゲスト、そして街行くオジサン100人に「何にハマっているのか？」を調査してみると、ハマっていることの魅力だけでなく、ハマるに至った人生背景や思いもつまびらかとなり、オジサンMC陣は共感の嵐となった。
ゲストとして登場するのは、味わい深い演技で活躍するオジサン俳優、鈴木浩介と岡部たかし。2人もそれぞれ、オジサンになってからハマっているという趣味があり、鈴木がハマっているのが「南インド料理」だ。初めて出会ったときに脳が覚醒するほどの衝撃を受けたそうで、南インド料理のおかげで「世界が広がった」と語る。鈴木にここまで言わしめた南インド料理の魅力とは。その真相を確かめるべく、サンドウィッチマン＆オードリーたちも実食。こだわりの食べ方を披露する鈴木は、改めてその美味しさに大興奮となる。
ところが、サンドウィッチマンがまさかの食べることを拒絶（？）。さらにオードリーから想定外の感想を受け、納得がいかない鈴木は激怒（？）。そんなひと波乱も巻き起こす「南インド料理」だが、鈴木が最後に明かした思いがけない本音に、サンドウィッチマン＆オードリーは驚愕することになる。
一方の岡部がハマっていることは「ホットヨガ」。このヨガが岡部に変化をもたらし、俳優人生にも大きな影響を与えた。20年来の仲だという鈴木も、岡部がヨガを始めてから表れた変化を大絶賛する。実は10年以上通っていて、これまでレッスンを受けた回数は計1300回以上だという岡部。そこまでハマる魅力とは一体どこにあるのか。スタジオで岡部の指導のもと、オジサンたちがヨガに挑戦することに。
街行くオジサンたちの調査からは、変わった趣味からオジサンならではの趣味まで幅広くハマっていることが紹介されるが、そこにはオジサンたちの奥深い人生の物語や人生哲学が詰まっていて、サンドウィッチマン＆オードリーは共感したり、感動したり、感情が大忙し。中でも「ヘラブナ釣り」にハマっているオジサンの、ハマるに至った思いを聞いた一同は刺さりまくり、サンド・富澤たけしの目には涙（？）。今回、そんなオジサンMC陣たちが「オジサンになってから良さが分かったこと」も明かされる。サンドウィッチマンが「巨木」に魅かれる裏にある思いや、オードリー・若林正恭がミニ四駆のサーキット場で起きた出来事なども飛び出す。
【番組カット】サンド×オードリーが初タッグ！オジサンバラエティー誕生
MCもオジサンなら、ゲストもVTRに登場する街の人たちも全員オジサン。幸せに生きるオジサンたちのリアルな生態を調査し、そこから輝かしいオジサンライフを送るためのヒントを届ける。記念すべき初回のテーマは「オジサンになってからハマったこと大調査」。オジサンゲスト、そして街行くオジサン100人に「何にハマっているのか？」を調査してみると、ハマっていることの魅力だけでなく、ハマるに至った人生背景や思いもつまびらかとなり、オジサンMC陣は共感の嵐となった。
ところが、サンドウィッチマンがまさかの食べることを拒絶（？）。さらにオードリーから想定外の感想を受け、納得がいかない鈴木は激怒（？）。そんなひと波乱も巻き起こす「南インド料理」だが、鈴木が最後に明かした思いがけない本音に、サンドウィッチマン＆オードリーは驚愕することになる。
一方の岡部がハマっていることは「ホットヨガ」。このヨガが岡部に変化をもたらし、俳優人生にも大きな影響を与えた。20年来の仲だという鈴木も、岡部がヨガを始めてから表れた変化を大絶賛する。実は10年以上通っていて、これまでレッスンを受けた回数は計1300回以上だという岡部。そこまでハマる魅力とは一体どこにあるのか。スタジオで岡部の指導のもと、オジサンたちがヨガに挑戦することに。
街行くオジサンたちの調査からは、変わった趣味からオジサンならではの趣味まで幅広くハマっていることが紹介されるが、そこにはオジサンたちの奥深い人生の物語や人生哲学が詰まっていて、サンドウィッチマン＆オードリーは共感したり、感動したり、感情が大忙し。中でも「ヘラブナ釣り」にハマっているオジサンの、ハマるに至った思いを聞いた一同は刺さりまくり、サンド・富澤たけしの目には涙（？）。今回、そんなオジサンMC陣たちが「オジサンになってから良さが分かったこと」も明かされる。サンドウィッチマンが「巨木」に魅かれる裏にある思いや、オードリー・若林正恭がミニ四駆のサーキット場で起きた出来事なども飛び出す。