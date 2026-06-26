ヒグチアイ、10月から放送開始予定TVアニメ『アオアシSeason2』第1クールED担当！

シンガーソングライター・ヒグチアイが、10月4日からNHK Eテレにて放送開始予定のTVアニメ『アオアシSeason2』第1クールエンディングテーマを担当することが決定した。

同アニメ原作は累計部数2,500万部を突破、「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて2015年より連載され、2025年8月発売の第40集をもって堂々完結を迎えた、大人気サッカー漫画『アオアシ』（著・小林有吾）。

TVアニメは2022年4月から9月まで放送され、リアルなサッカー描写と、主人公・青井葦人の等身大の成長を描く物語が、アニメファンのみならずスポーツファンなど幅広い層の心を掴み、話題となった。



そして2026年10月4日から毎週(日)午後５時、TVアニメ『アオアシSeason2』第１クール（全24話のうち前半12話）がNHK Eテレにて放送予定となっている。

なお、サッカー好きを公言するヒグチアイが担当する、第1クールエンディングテーマについての詳細は、後日公開される。

■アニメ情報：

TVアニメ『アオアシSeason2』

【放送情報】

NHK Eテレにて第1クール（全24話のうち前半12話）2026年10月4日から毎週(日)午後５時放送予定

【キャスト】

青井葦人：大鈴功起

大友栄作：橘龍丸

橘総一朗：山下誠一郎

冨樫慶司：八代拓

黒田勘平：堀江瞬

朝利マーチス淳：加藤渉

本木遊馬：榎木淳弥

竹島龍一：熊谷健太郎

阿久津渚：武内駿輔

栗林晴久：梅原裕一郎

中村平：小野賢章

桐木曜一：内山昂輝

高杉榮太：古川慎

義経健太：興津和幸

秋山円心：手塚ヒロミチ

一条花：河瀬茉希

海堂杏里：上田麗奈

福田達也：小林親弘

伊達望：安元洋貴