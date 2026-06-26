ヒグチアイ、10月から放送開始予定TVアニメ『アオアシSeason2』第1クールED担当！
シンガーソングライター・ヒグチアイが、10月4日からNHK Eテレにて放送開始予定のTVアニメ『アオアシSeason2』第1クールエンディングテーマを担当することが決定した。
同アニメ原作は累計部数2,500万部を突破、「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて2015年より連載され、2025年8月発売の第40集をもって堂々完結を迎えた、大人気サッカー漫画『アオアシ』（著・小林有吾）。
TVアニメは2022年4月から9月まで放送され、リアルなサッカー描写と、主人公・青井葦人の等身大の成長を描く物語が、アニメファンのみならずスポーツファンなど幅広い層の心を掴み、話題となった。
そして2026年10月4日から毎週(日)午後５時、TVアニメ『アオアシSeason2』第１クール（全24話のうち前半12話）がNHK Eテレにて放送予定となっている。
なお、サッカー好きを公言するヒグチアイが担当する、第1クールエンディングテーマについての詳細は、後日公開される。
■アニメ情報：
TVアニメ『アオアシSeason2』
【放送情報】
NHK Eテレにて第1クール（全24話のうち前半12話）2026年10月4日から毎週(日)午後５時放送予定
【キャスト】
青井葦人：大鈴功起
大友栄作：橘龍丸
橘総一朗：山下誠一郎
冨樫慶司：八代拓
黒田勘平：堀江瞬
朝利マーチス淳：加藤渉
本木遊馬：榎木淳弥
竹島龍一：熊谷健太郎
阿久津渚：武内駿輔
栗林晴久：梅原裕一郎
中村平：小野賢章
桐木曜一：内山昂輝
高杉榮太：古川慎
義経健太：興津和幸
秋山円心：手塚ヒロミチ
一条花：河瀬茉希
海堂杏里：上田麗奈
福田達也：小林親弘
伊達望：安元洋貴