20th Century『MAO』OP担当で映像解禁 『犬夜叉』以来26年ぶり 豪華な追加キャスト発表
V6として活動していた20th Century（トニセン）の坂本昌行・長野 博・井ノ原快彦が、2000年放送のアニメ『犬夜叉』初代OP「CHANGE THE WORLD」から26年ぶりに、高橋留美子原作のアニメ『MAO』（NHK総合 土曜23時45分〜）第2クールのオープニングテーマを担当する。オープニングテーマの楽曲は「僕らが上書きする世界」となり、ノンクレジット映像が公開された。第2クールは7月4日放送の第14話からとなる。
【動画】トニセンの新曲！公開された『MAO』OP映像
また、追加キャストも発表され、白眉役は佐藤拓也、夏野役は釘宮理恵、大五役は小西克幸、加神双馬役は海渡翼、宝生かがり役は下地紫野が担当する。
『MAO』は、『週刊少年サンデー』で2019年より連載中の同名漫画が原作で、大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ“呪い”に迫る物語で、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。アニメーション制作は、高橋留美子原作作品では『犬夜叉』シリーズ以来となる、サンライズが担当している。
■20th Centuryのコメント
僕達20th Centuryが歌う「僕らが上書きする世界」がTVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに決定しました！高橋留美子先生とは『犬夜叉』のオープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来のご縁です。再び、留美子様の描かれる作品に携わることができて大変光栄に思っています。『MAO』ファンの皆さんに愛していただけることを願っています。
◆白眉役・佐藤拓也コメント
白眉の声を担当させていただきます。佐藤拓也です。まさかまさか、高橋留美子先生の作品に関わらせていただく日が来るとは夢のようです。白眉が操るのは金の気。摩緒たちとは戦い合わねばならない因縁があります。絶対負けません！ 負けるものか！精一杯つとめさせていただきます。
◆夏野役・釘宮理恵コメント
夏野役を担当させていただくことになりました釘宮理恵です。最初にオーディションを受けてから、かなり長い時間を経ての発表となり、こうしてみなさまにお伝えできることがまずはとても嬉しいです！ 精一杯演じていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします！
◆大五役・小西克幸コメント
皆さんこんにちは。この度、『MAO』にて大五の声を担当させていただくことになりました。小西克幸です。まさか、また高橋留美子先生の作品に関わらせていただけるとは！幼き僕がしったらとんで転げ回って喜ぶことでしょう！ 皆さん、よろしくお願いします！！
◆加神双馬役・海渡翼コメント
TVアニメ『MAO』で加神双馬の声を担当させていただきます、海渡翼です。本のページをめくる度に、その世界観に引き込まれていく高橋留美子先生の作品にこうして携わることができ、とても光栄です！双馬という人物が、この世界でキャラクターたちとどのように関わっていくのか、ぜひ楽しみにお待ちください！
◆宝生かがり役・下地紫野コメント
「高橋留美子先生の作品に、私が！？」と、かがり役が決まったときも信じられない気持ちでいっぱいでしたが、収録が終わり、放送が近づいた今もまだ、信じられない気持ちでいっぱいです。あまり演じたことのない役柄でしたが、かがりの言動、ひとつひとつを紐解いていくのが大変面白かったこと、強く印象に残っています。
また、アフレコ現場では皆さんがあたたかく迎えてくださり、摩緒や菜花たちとの掛け合いもとても楽しかったので、放送を心待ちにしています。2クール目も引き続き『MAO』の応援をよろしくお願いいたします！
また、追加キャストも発表され、白眉役は佐藤拓也、夏野役は釘宮理恵、大五役は小西克幸、加神双馬役は海渡翼、宝生かがり役は下地紫野が担当する。
『MAO』は、『週刊少年サンデー』で2019年より連載中の同名漫画が原作で、大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ“呪い”に迫る物語で、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。アニメーション制作は、高橋留美子原作作品では『犬夜叉』シリーズ以来となる、サンライズが担当している。
■20th Centuryのコメント
僕達20th Centuryが歌う「僕らが上書きする世界」がTVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに決定しました！高橋留美子先生とは『犬夜叉』のオープニングテーマ「CHANGE THE WORLD」以来のご縁です。再び、留美子様の描かれる作品に携わることができて大変光栄に思っています。『MAO』ファンの皆さんに愛していただけることを願っています。
◆白眉役・佐藤拓也コメント
白眉の声を担当させていただきます。佐藤拓也です。まさかまさか、高橋留美子先生の作品に関わらせていただく日が来るとは夢のようです。白眉が操るのは金の気。摩緒たちとは戦い合わねばならない因縁があります。絶対負けません！ 負けるものか！精一杯つとめさせていただきます。
◆夏野役・釘宮理恵コメント
夏野役を担当させていただくことになりました釘宮理恵です。最初にオーディションを受けてから、かなり長い時間を経ての発表となり、こうしてみなさまにお伝えできることがまずはとても嬉しいです！ 精一杯演じていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします！
◆大五役・小西克幸コメント
皆さんこんにちは。この度、『MAO』にて大五の声を担当させていただくことになりました。小西克幸です。まさか、また高橋留美子先生の作品に関わらせていただけるとは！幼き僕がしったらとんで転げ回って喜ぶことでしょう！ 皆さん、よろしくお願いします！！
◆加神双馬役・海渡翼コメント
TVアニメ『MAO』で加神双馬の声を担当させていただきます、海渡翼です。本のページをめくる度に、その世界観に引き込まれていく高橋留美子先生の作品にこうして携わることができ、とても光栄です！双馬という人物が、この世界でキャラクターたちとどのように関わっていくのか、ぜひ楽しみにお待ちください！
◆宝生かがり役・下地紫野コメント
「高橋留美子先生の作品に、私が！？」と、かがり役が決まったときも信じられない気持ちでいっぱいでしたが、収録が終わり、放送が近づいた今もまだ、信じられない気持ちでいっぱいです。あまり演じたことのない役柄でしたが、かがりの言動、ひとつひとつを紐解いていくのが大変面白かったこと、強く印象に残っています。
また、アフレコ現場では皆さんがあたたかく迎えてくださり、摩緒や菜花たちとの掛け合いもとても楽しかったので、放送を心待ちにしています。2クール目も引き続き『MAO』の応援をよろしくお願いいたします！
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