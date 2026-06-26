YOASOBI、最新曲「オリオン」含む4th EP『THE BOOK for,』リリース！

J-POPを代表し、世界に打って出ていくアーティストとして、国内外のあらゆる場面で際立った活躍を見せている“小説を音楽にするユニット、”YOASOBI”。

そのYOASOBIが、本日6月26日(金) 、4th EP『THE BOOK for,』のリリース日を迎えた。

これを記念し、本作に収録される全12曲トレーラー映像をYouTubeにて公開された。

【映像】YOASOBI 4th EP『THE BOOK for,』全曲トレーラー

『THE BOOK for,』は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様となっており、数量限定・完全生産限定盤として発売される。

最新曲となる『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲として書き下ろした「オリオン」を筆頭に、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ「アドレナ」、エンディングテーマ「BABY」や、アニメ『＜物語＞シリーズオフ＆モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」、 PlayStationR30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲「PLAYERS」、映画『ふれる。』主題歌「モノトーン」、 TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ「Watch me!」、 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング「Biri-Biri」、リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング「New me」、 NHK『YOASOBI18祭』テーマソング「HEART BEAT」、 『NHKスポーツテーマ2024』として書き下ろした「舞台に立って」、そして初のTVドラマ主題歌そして初のAyase歌唱でも話題を呼んだ、フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」といった12曲を収録。

CDには、今年10月よりスタートする「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027」のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入されている。

さらに、CD購入者限定の店舗別購入者特典は、収録各楽曲のミュージックビデオ、ジャケット写真などのクリエイターによる描き下ろしイラストも含む「特製バインダー用オリジナルインデックス」となっている（豪華ラインナップ全12種）。

なお、YOASOBIは、新たなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表。

シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。

■YOASOBI 『THE BOOK for,』リリースへ向けてのコメント

◎コンポーザー Ayase

これまで3作品、シリーズとしてリリースしてきたTHE BOOKも今作で4作目になりました。

EPと言いつつ収録楽曲の数はフルアルバム相当になりました。直近約2年間でリリースしてきた楽曲達が賑やかに詰め込まれています。

YOASOBI結成から今に至るまで、全ての楽曲をこのTHE BOOKというひとつの本の中に、物語と共に綴じ込めてきました。

気付けばあっという間、結成から約7年が経ちました。ずっと変わらず言えることは、YOASOBIという物語は常に進み続けているということです。

私たちがこの活動の中で大事にしていることの一つ、なんでも恐れずチャレンジ！の志のもと、アルバムやEPといった作品群の在り方も新しいアプローチにチャレンジしてみようと今、ワクワクしながら企てています。

私たちYOASOBIが楽曲で表現してきた様々な物語、そのどれかひとつでも、あなたにとってお気に入りの物語、あなたのための物語がありますように。

そして、これからも続くYOASOBIという物語を、あなたと一緒にいつまでも、楽しみ続けられますように。

◎ボーカル ikura

New EP『THE BOOK for,』をリリースします。

結成から約7年、『THE BOOK』シリーズも今回で4作目となりました。前作からの約2年の間にも、YOASOBIはたくさんの物語と出会い、そのひとつひとつの楽曲に、その時々の挑戦や景色、想いを込めてきました。それぞれ違った表情を持つ楽曲たちが並んだ、色とりどりの一冊になっています。

タイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取ってくれるすべての人へ”という想いが込められています。そして最後に添えた“,”には、これからも物語や音楽を通して、YOASOBIらしく挑戦を続けていきたい、そんな願いを重ねています。

この作品の中に、あなたの日々にそっと寄り添える物語がありますように。そしてこれから先もYOASOBIと一緒に、たくさんの物語を旅してもらえたら嬉しいです。

■リリース情報

YOASOBI

4th EP『THE BOOK for,』

2026年6月26日(金)発売

品番XSCL-136～137 価格\6,600- (税込)



特典：特製バインダー用オリジナルインデックス

■ツアー情報

「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027」

◎国内公演

＜大阪公演＞

京セラドーム大阪

2026年10月24日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年10月25日（日） 開場 14:30 開演 17:00

＜愛知公演＞

バンテリンドーム ナゴヤ

2026年11月7日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月8日（日） 開場 14:30 開演 17:00

＜北海道公演＞

大和ハウス プレミストドーム

2026年11月14日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月15日（日） 開場 14:30 開演 17:00

＜福岡公演＞

みずほPayPayドーム福岡

2026年11月28日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月29日（日） 開場 14:30 開演 17:00

＜東京公演＞

東京ドーム

2026年12月5日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年12月6日（日） 開場 14:30 開演 17:00

■YOASOBI プロフィール

“小説を音楽にするユニット”。

2019年11月に公開したデビュー曲「夜に駆ける」は、公開直後から瞬く間に注目を集め、国内の各種配信チャートでも1位を席巻、現在ストリーミング累計再生回数は史上初となる12億回を突破。

2023年4月リリースTVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌「アイドル」は、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で21週連続の総合首位を獲得、Billboard JAPANの歴代連続首位記録を更新、さらに、米ビルボード・グローバル・チャート“Global Excl. U.S.”、Apple Music「トップ100：グローバル」、YouTube music charts TOP 100 songs Globalでも首位を獲得し、J-POP史上初となる記録を次々と打ち立て続けた。同年10月には、約1年半の活動を記した3rd EP『THE BOOK 3』をリリース。さらに、2023年12月から2024年1月にかけて自身初のアジアツアーYOASOBI ASIA TOUR 2023-2024を敢行し、各所でチケット即完を記録。

2024年4月には世界最大級のフェスCoachella Valley Music and Arts Festivalへ出演。加えて、ロサンゼルス、サンフランシスコにて初のアメリカ単独公演を敢行し、チケットは販売開始わずか30分で完売。7月には、放送中のアニメ『＜物語＞シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」、「NHKスポーツテーマ2024」楽曲「舞台に立って」を続けて配信リリース。8月、アメリカ・シカゴで開催された歴史的なフェス “Lollapalooza 2024”に初出演し、ニューヨークとボストンにてワンマンライブも開催。国内では10月に結成5周年を迎え、2024年秋に自身初のドーム公演を完走。12月からは自身2度目となるアジアツアーを開催。

2025年6月にはスペインの音楽フェス「Primavera Sound Barcelona 2025」にて、日本人アーティストとして初めてメインステージに出演し、さらにイギリス・ロンドンでのアリーナ公演も実施した。10月には、現在放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌として「劇上」を配信リリースし、Ayaseが初めて歌唱参加を行うWボーカル楽曲が話題を呼んだ。11月には、全国14箇所40公演に及ぶ自身初のホールツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」を完走。

2026年1月には、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」およびエンディングテーマ「BABY」をリリースするなど、J-POPを代表し世界に打って出ていくアーティストとして、国内外のあらゆる場面で際立った活躍を見せている。

