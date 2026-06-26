青木瀬令奈や安田祐香らを指導するプロコーチの大西翔太氏（34）が、スポーツアイウエアブランドの「Eyevol（アイヴォル）」と共同開発し、今週から新発売されたサングラスが、女子ツアーで話題となっている。

ゴルファーの悩みを解消する機能性とファッション性を兼ね備えたすぐれもので、アース・モンダミンカップの開幕前日の練習日にそのサンプルを持参した大西コーチの周囲には人だかりができていた。

小祝さくらや森田遥ら女子プロだけでなく、プロキャディーなど多くの関係者がそれを手に取り、大西コーチの説明に耳を傾けた。

元々、大西コーチはアイヴォルとアスリート契約を結んでおり、1年半前からゴルファー向けの商品の新開発に取り組んできた。

その作業の中で特にこだわって作ったのがレンズの傾きとフレームの大きさだった。

通常のサングラスの場合、レンズの下側のリムと顔の間に空間ができてしまい、その違和感がプレーに影響してしまうケースがあった。そこで大西コーチはフレームとレンズに傾きをつけて、さらにリム自体を大きくすることでシームレスな視線の動きを可能にした。

「角度をつけることで違和感がなくなり、ボールとの距離感もちゃんと作ることができようになっています。ゴルフは距離感が絶対に大事。でもサングラスをかけると、フレームの外に視線が出て、距離感がダメになるという選手がいるんです。それで（リムも）大きくしてスイングする時にじゃまに感じないような形にしました」

もう一つのこだわりは、小顔効果を狙ったデザインだ。通常のスポーツサングランスは、上側のフレームが右から左にほぼ一直線のスクエア型になっているタイプが多いが、“大西モデル”はリムを大きくして、上側が出っ張るウェリントン型を強調した作りになっている。

「（リムが大きくなっているので）眉が隠れるんですよ。そうすると小顔に見えやすくなって、フェースラインも格好良くなります」

サングラスを日常使いする欧米人に比べ、日本人は顔の彫りが深くなく、一般的なサングラスでは眉が隠れることが少ないそうだ。だが逆にリムが大きくなりすぎると、どうしてもスイングのじゃまになる。その悩みを大西モデルは絶妙のバランスで解消したという。

今週から実戦で使い始めた青木は「レンズも見やすいですし、これをかけていると“何ですか？それ”と聞いてくる子（選手）もいます。（リムの下側が）浮かないので、その隙間が気にならない作りですよね。ショットをする時に、だいたいそのあたりが気になるポイントなので、そこはありがたいです」とすっかり気に入った様子。今回のモデルはレンズを自分の好みに応じてカスタマイズできるため、青木は「真っ黒だと、いかつく見えてしまうので薄い色にしています。若干、外から目が見えるくらいがプレーもしやすいし、女性は“ばえる”し、かわいく見えます」と話す。

また「アイヴォルさんのアイウエアは本当に軽くて、掛け心地が良いので、車の運転とか本当に一日中掛けていられます」とべた褒め。

梅雨が開ければ夏本番。強烈な日差しから目を守るサングラスはゴルファーの必須アイテム。高い機能性に加え、プレーヤーをスタイリッシュに演出する“大西モデル”のアイウエアは頼れる存在となりそうだ。