松村北斗＆今田美桜、事件に隠された“真実”に迫る 『白鳥とコウモリ』特報映像第2弾＆場面写真解禁
6人組グループ・SixTONESの松村北斗と今田美桜がダブル主演を務める、映画『白鳥とコウモリ』（9月4日公開）の特報映像第2弾と場面写真が解禁された。
【動画】事件に隠された“真実”の断片が徐々に明かされる特報映像第2弾
同作品は、東野圭吾氏による同名小説を原作に、という核心的なテーマを重厚な物語で描く。松村は殺人事件の容疑者となった男の息子・倉木和真、今田は被害者の娘・白石美令を演じる。容疑者の息子と被害者の娘という“出会ってはいけない2人”が、解決したはずの殺人事件の真相を追う。
特報映像第2弾では、〈容疑者の息子〉×〈被害者の娘〉という、本来出会ってはいけない2人の運命が交錯し、事件に隠された“真実”の断片が徐々に明らかになっていく。
善良な弁護士・白石健介（中村芝翫）が刺殺される事件が発生し、倉木達郎（三浦友和）が「殺したのは私です」と自供。事件は解決したかに見えるが、和真と美令はそれぞれの父親の行動に違和感を覚え、事件の“真実”を求め手がかりを探っていく。
映像には、刑事・五代努を演じる柄本佑、中町役の前原滉をはじめ、健介の妻・綾子役の吉田羊、倉木達郎のことをよく知る小料理屋を営む浅羽洋子役の風吹ジュン、浅羽織恵役の井川遥らも登場。それぞれの立場で意味深な言葉を口にし、事件の裏側に隠された“何か”を予感させる。
あわせて解禁された場面写真では、和真と美令が事件の真相に迫る瞬間が捉えられている。2人の視線の先に待ち受けるものとは一体。
それぞれの登場人物が事件にどのように関わっていくのか。より一層深まっていく事件の謎にも期待が高まり、至高の本格ミステリーの開幕を感じる内容となっている。果たして、和真と美令がたどり着く“衝撃の真実”とは。
【動画】事件に隠された“真実”の断片が徐々に明かされる特報映像第2弾
同作品は、東野圭吾氏による同名小説を原作に、という核心的なテーマを重厚な物語で描く。松村は殺人事件の容疑者となった男の息子・倉木和真、今田は被害者の娘・白石美令を演じる。容疑者の息子と被害者の娘という“出会ってはいけない2人”が、解決したはずの殺人事件の真相を追う。
善良な弁護士・白石健介（中村芝翫）が刺殺される事件が発生し、倉木達郎（三浦友和）が「殺したのは私です」と自供。事件は解決したかに見えるが、和真と美令はそれぞれの父親の行動に違和感を覚え、事件の“真実”を求め手がかりを探っていく。
映像には、刑事・五代努を演じる柄本佑、中町役の前原滉をはじめ、健介の妻・綾子役の吉田羊、倉木達郎のことをよく知る小料理屋を営む浅羽洋子役の風吹ジュン、浅羽織恵役の井川遥らも登場。それぞれの立場で意味深な言葉を口にし、事件の裏側に隠された“何か”を予感させる。
あわせて解禁された場面写真では、和真と美令が事件の真相に迫る瞬間が捉えられている。2人の視線の先に待ち受けるものとは一体。
それぞれの登場人物が事件にどのように関わっていくのか。より一層深まっていく事件の謎にも期待が高まり、至高の本格ミステリーの開幕を感じる内容となっている。果たして、和真と美令がたどり着く“衝撃の真実”とは。