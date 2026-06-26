お笑いコンビ「ネルソンズ」の和田まんじゅう（40）が25日深夜放送のテレビ朝日「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。ピンチを救ってくれた先輩に感謝した。

見取り図・リリーがかまいたち・濱家隆一のコンビ愛あふれるエピソードを披露した後、和田も「濱家さん、ほんとかっこよくて」と続いた。

「3年前に離婚したんですけど。お金10万円もなくて、家もない中、濱家さんが“（返済は）いつでもいいよ”って100万円貸してくれた。そのお金で家借りました」と告白した。

「返したの？」の声には「返しました」と和田。「これは初めて言います。本当に助けられたというか…」と濱家への恩を強調した。「返すのもかっこいいね」と言われ、「一括ではないですけど」と照れ笑いした。

「利息はないの？」と聞く弁護士芸人・こたけ正義感に、「言われてないから」と返答した。

こたけは「契約書もなく？お金貸すときは契約書作った方がいいですよ。揉めるんで」と濱家に画面を通じて助言。急に合理的な視点で感動エピソードをぶった切り、笑わせていた。