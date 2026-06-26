7月8日に「OPPO Find X9 Ultra」が発売されます。本機を見て、「またカメラ性能が向上したスマートフォンか」と思った方は多いでしょう。しかし、本機が目指したのは単なる“スマホのカメラ”ではありません。

「OPPO Find X9 Ultra」は、世界初の光学10倍×5000万画素超望遠カメラや、日本初のデュアル2億画素カメラを搭載したフラッグシップモデルです。さらに7050mAhの大容量バッテリーや、Hasselbladと共同開発した5眼カメラシステムを備え、写真や動画の撮影体験を徹底的に追求しています。

↑カラバリはツンドラアンバーとキャニオンオレンジの2色を用意。約6.8インチディスプレイを搭載し、本体サイズは約163×77×8.7〜9.1mm、重量は約235〜236g。7050mAhバッテリーやSnapdragon 8 Elite Gen 5、12GBメモリ、512GBストレージを備えるフラッグシップモデルです。

記事のポイント 超望遠カメラや7050mAhの大容量バッテリーを搭載したほか、撮影を拡張する純正アクセサリーまで用意して、「撮ること」を徹底的に追求した仕様です。普段使いのスマートフォンとしてはやや重く、オーバースペックではありますが、趣味で写真や動画を楽しむ人、クリエイターや記者など仕事で使う人にとっては、「2台目」として魅力的な選択肢になりそうです。

↑Hasselbladと共同開発した5眼カメラシステムを搭載。

「撮ること」を最優先にした設計

Find X9 Ultraは静止画だけでなく、動画撮影にも力を入れています。8K動画や10-bit Log動画撮影に対応し、撮影後のカラーグレーディングまで視野に入れた仕様を採用しています。

さらに、日本最大級となる7050mAhバッテリーを搭載し、長時間の撮影や移動中の利用にも対応します。100W急速充電にも対応しており、撮影の合間に素早く充電できる点も魅力です。

ここまで見ていくと、本機は「電話やネットを楽しむためのスマートフォン」というより、「撮影を中心に据えたデバイス」であることが分かります。

↑7050mAhの大容量バッテリーを搭載

コンデジにはない「スマホならでは」の強み

「それなら、コンパクトデジタルカメラでいいのでは？」と思う人もいるでしょう。

しかし、本機はスマートフォンであるゆえに、撮影後すぐにAIで編集し、その場でSNSへ投稿したり、クラウドへ共有したりできる利便性があります。AI消しゴムやAIぼけ除去、AI反射除去などの編集機能も利用でき、撮影から編集、発信までを1台で完結できる点は、専用カメラにはない強みです。



↑SNS投稿に便利な機能を搭載

可能性を広げる別売の純正アクセサリー

本機のコンセプトを象徴しているのが、純正アクセサリーの存在です。

特に注目したいのが、「OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit」（実売予想価格5万9800円・税込）。OPPOとHasselbladが共同設計した撮影アクセサリーで、300mm超望遠ユニットを装着することで、これまでスマートフォンでは難しかった野鳥やスポーツ、風景撮影まで視野に入れています。4K 60fps Dolby Vision動画にも対応しており、本格的な撮影機材としての可能性をさらに広げてくれます。

↑300mm超望遠ユニットなどを同梱した純正アクセサリー「OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit」



また、「OPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Case」（オープン価格）も用意。高強度アラミド繊維を採用した薄型・軽量ケースで、マグネットアクセサリーに対応するほか、大型カメラユニットを保護する設計となっています。

↑純正ケース「OPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Case」

趣味や仕事道具としての新しい選択肢

徹底的に撮影機能を追求し、アクセサリーを充実させていることからも、「高性能なスマートフォン」というより、「撮影機材」というイメージがしっくりきます。

本機の実売予想価格は27万4800円（税込）。スマートフォンとして見れば安くありませんが、「撮影機材」として見れば決して高くはありません。

写真や動画の撮影を仕事にするクリエイターや記者、あるいは旅行先で本格的な撮影を楽しみたい人にとっては、「スマホ」と「カメラ」の境界を曖昧にする、新しい選択肢になりそうです。

The post 27万円でも納得!?「撮影に全振り」のスマホ「OPPO Find X9 Ultra」は2台目として魅力的 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.