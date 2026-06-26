タレントの重盛さと美（37）が25日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。恋愛観を話した。

「さりげない優しさ苦手です。さりげないと私一生一生気づかないので思いっ切りドーンの方が」と、ストレートに優しさを伝えてほしいとした。

番組MCを務めるお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が「例えば道路で車側の道路にすっと入るだけじゃあ気づかないんだね？」と聞くと、重盛は「気づかないし、それもオーバーにやってほしいです」と即答。男性ユニット「Da―iCE」の花村想太が「危ない！！って？」と口にすると、「そうそう」とうなずき、山里に「『24』じゃないんだから」とツッコまれた。

重盛は「何でもオーバーがいい。“焼肉食べたい”って言った時も“いいところ知っています！！”みたいな。“いいところ知ってるよ”じゃあ嫌だ」と独特の恋愛観を話した。

山里が「どういうことされたら私のこと好きなのかなって思うの？」と聞くと、「挙動不審とか」と回答。花村は「人ってそれぞれですね。僕らが見てきた教科書と違う」と驚き。山里も「ギャグマンガなんだよ」と困惑していた。