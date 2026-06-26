◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)

サッカー日本代表がグループステージ最終戦のスウェーデンに1-1の引き分けで、勝ち点5の組2位でグループステージ突破が決定。試合後、森保一監督は記者会見でブラジル人からのある言葉に喜びました。

後半11分に前田大然選手の得点で先制に成功。その後、直後に追いつかれ、試合終盤にはスウェーデンの猛攻を受けますが、鈴木彩艶選手の好セーブも光り、1-1の引き分けで2位を死守しました。

試合後、森保一監督の記者会見では、決勝トーナメント1回戦で戦うこととなったC組1位ブラジルの記者からも質問がよせられ、「“互角”という感じで戦うことへの感想」を求められた森保監督。これには、「まずは“互角”と言っていただけることが、非常にうれしいかなと思っています」と喜びます。

続けて、「一昔前であればブラジルからすれば日本は楽に勝てる相手だったかもしれませんが、去年の親善試合でも起こったように簡単に勝てる相手ではないと認識してもらえていることが日本のサッカーの発展、成長かなと思います」と語りました。

さらに、「ブラジルは世界のトップトップの強さがあるので、我々もリスペクトをしていますし、ただ、勝負の場では何が起こるか分からないところは、我々も勝つチャンスがあると思って準備をしたい」と話しました。

オランダ戦のあとには、自ら切り出し日本の発展に尽力したオランダの指導者の名前を挙げて感謝を伝えた森保監督。この場でも、「オランダ、ドイツ、ブラジルは指導者も選手もたくさん日本に来ていただいて、日本のサッカーのレベルアップに貢献していただいたと思います」と思いを語り、「いい試合をして、願わくば我々は勝って皆さんに喜んでもらいたい」とコメントします。さらにポルトガル語で「Obrigado (ありがとう) 」と笑顔をみせました。