グラビアアイドルでプロ雀士の佐野ひなこ（31）が26日、インスタグラムを更新。プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のドラフト会議でセガサミーフェニックスから指名を受けたことを報告し、思いをつづった。

佐野は「Mリーグドラフト会議で、セガサミーフェニックスからご指名をいただきました」と報告し、多くの祝福の声に感謝するとともに「同時に、私に対する厳しいご意見や、戸惑いの声もたくさん目にしました」と言及。「プロ入りして日も浅く、実績もない私ですから、Mリーグを愛する皆様が不安に思われるのは当然のことだと痛感しています。チームから指名を受け、自分なりに腹を括って覚悟を決めたつもりでしたが、想像以上の重圧や厳しい声に、今は心がすごく痛くて、シンドイ気持ちがあるのも事実です。大きな舞台のプレッシャーに、足がすくんで、押しつぶされそうになっています...」と率直な思いを吐露した。

それでも「傷ついている暇なんてなくて、今はただしっかりと打ち込み、誰よりも練習に励むしかないと思っています。心強いチームメイトにも頼りながらも頑張ります。今はまだ、プレッシャーに震えてばかりの未熟者ですが、全力で闘い抜きます。いつか本当の『フェニックスの選手』として皆様に認めていただけるよう、一歩ずつ進んでいきます」と意気込みをつづり、「ダメな時は、どうか厳しく叱ってください。未熟な私の挑戦を、一緒に見守っていただけないでしょうか。応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。