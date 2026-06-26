【TOM and JERRYワクワクストリートin東京】 開催期間：7月14日～8月2日 場所：西武渋谷店 A館2階イベントスペース

ワーナー ブラザース ジャパンは、寺子屋とのパートナーシップのもと、物販催事「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」を7月14日から8月2日までの間、西武渋谷店 A館2階イベントスペースにて開催する。本イベントは東京会場を皮切りに、静岡・大阪・愛知など全国各地での巡回開催も予定されている。

“なにか楽しいものがありそうなストリート”をコンセプトにした本イベントでは、ストリートを歩くように買い物を楽しむことができ、「好き」に囲まれる幸せなひとときを演出。日本の食文化とポップカルチャーを融合した「ANGEL & DEVIL」、「FOOD SHOP」、「WELCOME TO JAPAN FOOD」、「FUN FUN“OMATSURI”FOOD」の4つのテーマが展開される。

また、会場では200種類以上のイベント限定グッズを販売。ぬいぐるみや和雑貨、ステーショナリー、アパレルなど幅広いラインナップで、ここでしか手に入らないアイテムが多数登場する。購入特典として、イベント限定デザインのショッパータグが配布されるほか、税込3,000円購入ごとに缶バッジがもらえる（いずれも数量限定）。

さらに、会場にはフォトスポットが複数設置されるほか、開催初日の7月14日にはトムとジェリーによるグリーティングイベントも実施される。

「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」概要

会期：7月14日（火）～8月2日（日)

会場：西武渋谷店 A館2階イベントスペース

営業時間：10時～20時（最終日17時）

主催：寺子屋

協力：ワーナー ブラザース ジャパン

4つのコンセプト

ANGEL ＆ DEVIL

スパイシーな辛さ? 甘～い誘惑? 2つの個性を楽しもう。トムとジェリーの“甘・辛”テーマのストリートであなたはどっちを選ぶ??

FOOD SHOP

ジェリーとタフィーの“可愛い”夢の世界。ケーキやキャンディ、クリームなど可愛いがたくさん詰まった、幸せいっぱいの胸きゅんストリートにご招待♪

WELCOME TO JAPAN FOOD

お寿司、天ぷら、おにぎりなどの日本食モチーフ。見ているだけでお腹がすきそうな楽しいアイテムが勢ぞろい！「日本のおいしい」と「楽しい」がたくさん詰まったストリートにようこそ♪

FUN FUN“OMATSURI”FOOD

トムとジェリーと一緒にお祭りさわぎ。屋台フードに囲まれたどこか懐かしいストリートで、「ワクワク」する時間を楽しもう！

展示概要（一例）

【イメージパース】

※画像はイメージです。

フォトスポット（一例）

トム、ジェリー、タフィーのころんとしたシルエットが可愛いバルーン型フォトスポットや、トムジェリたちと同じポーズで写真を撮れるフォトスポットも登場

※画像はイメージです。

イベント限定グッズ（一例）

【限定ぬいぐるみ】

ぬいぐるみわくわくトム：3,850円、ぬいぐるみわくわくジェリー：2,750円

【和雑貨シリーズ】

九谷焼豆皿：各1,980円

【限定ステーショナリー】

クリアキラシール：各770円

【限定ファッショングッズ】

おにぎり巾着：各2,200円

【限定アパレル】

半袖TシャツOMATSURI（M・L・XL）：各5,280円

【限定お菓子】

プリントサブレ：864円（ステッカーがランダムで1枚付き）

※各商品は購入個数に制限がある場合があります。

グリーティングイベント

開催日時：7月14日（火）

イベントオープン初日の7月14日限定で、イベント会場横特設ステージにてグリーティング＆フォトセッションが実施される。

【時間】

1回目：11時～／2回目：14時～※各回20分程度

【注意事項】

※本グリーティングでは、キャラクターとのツーショット撮影は実施いたしません。

※撮影は、キャラクターのみを対象としたフォトセッション形式でのご案内となります。

※整理券の配布は予定しておりません。

※混雑状況により、観覧・撮影を制限させていただく場合がございます。

※安全確保のため、スタッフの案内に従ってご参加ください。

※会場付近での長時間の待機、場所取り、通路をふさいでの撮影はご遠慮ください。

※キャラクターへの接触、追いかけての撮影、移動中の立ち止まり撮影はご遠慮ください。

※実施時間・内容・場所は、当日の状況により予告なく変更または中止となる場合がございます。

購入特典

ショッパータグ

1会計に付き1枚、イベント限定デザインの「ショッパータグ」がもらえる。配布数に限りがあるため、なくなり次第終了する。

※画像はイメージです。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※柄はお選び頂けません。

缶バッジ

商品購入金額3,000円（税込）ごとに、先着でパネルガチャにチャレンジできる。パネルガチャではイベント限定デザインの「缶バッジ」がもらえる。配布数には限りがあり、1人上限5個まで。

※パネルガチャは、安全面に配慮し店内の混雑状況に応じて制限する場合があり、缶バッジの配布方法が変更になる可能性がございます。

※パネルガチャは筐体の故障や不具合により実施できない場合は配布方法が変更になる可能性がございます。

※お1人様上限5個までとさせていただきます。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※柄はお選びいただけません。

※レシートの合算は致しかねます。

開催スケジュール

東京会場

開催期間：7月14日（火）～8月2日（日)

会場：西武渋谷店

※以下、開催予定

静岡会場

開催期間：8月14日（金）～8月30日（日)

会場：松坂屋静岡店

大阪会場

開催期間：11月11日（水）～11月23（月・祝)

会場：大丸梅田店

愛知会場

開催期間：12月16日（水）～12月25日（金)

会場：松阪屋名古屋店

※開催予定は変更になる可能性がございます。

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