村上虹郎を書類送検 元交際相手に全治1ヶ月以上の怪我させた疑い
【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の村上虹郎（29）が書類送検されたことがわかった。6月26日、TBS系情報番組「ひるおび！」（毎週月〜金曜あさ10時25分〜）などで報じられた。
【写真】29歳実力派俳優「親子似てる」歌手の母との2ショット
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。
1997年3月17日生まれ、東京都出身。俳優の村上淳と歌手のUAを両親に持つ。第67回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作品、映画『2つ目の窓』で主演を務め俳優デビュー。映画『武曲 MUKOKU』（2017）と『孤狼の血 LEVEL2』（2021）で日本アカデミー賞 優秀助演男優賞を2度受賞。また、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（2021〜2022）、映画『東京リベンジャーズ』シリーズ、Netflix『今際の国のアリス』シリーズなど話題作に多く出演している。2023年3月から2025年まで、心身の不調で休養していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳実力派俳優「親子似てる」歌手の母との2ショット
◆村上虹郎を書類送検
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。
◆村上虹郎プロフィール
1997年3月17日生まれ、東京都出身。俳優の村上淳と歌手のUAを両親に持つ。第67回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作品、映画『2つ目の窓』で主演を務め俳優デビュー。映画『武曲 MUKOKU』（2017）と『孤狼の血 LEVEL2』（2021）で日本アカデミー賞 優秀助演男優賞を2度受賞。また、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（2021〜2022）、映画『東京リベンジャーズ』シリーズ、Netflix『今際の国のアリス』シリーズなど話題作に多く出演している。2023年3月から2025年まで、心身の不調で休養していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】