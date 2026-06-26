キャットウォークでのんびりと歩くりんくん。飼い主さんが見ていることに気づくとすぐにやめてしまう秘密主義な一面が視聴者の笑いを誘っています。

動画は記事執筆時点で再生回数9.4万回を突破。コメント欄には「え？見た？って感じの顔がたまらなく可愛い」「見られたらピタッと止めるとこ好き」といったコメントが寄せられました。

【動画：早朝から『キャットホイールを回し始める猫』→見られていることに気づくと…笑ってしまう反応】

早朝のウォーキング

TikTokアカウント「りん」に投稿されたのは、ひとりで遊ぶ猫の動画。ブリティッシュショートヘアのりんくんには最近マイブームな習慣があるんだとか。

それは、朝4時半にキャットホイールでするウォーキング。この日も始めたので、飼い主さんがカメラを手に影からこっそりと覗き見。見ていることに気づくと歩くのをやめてしまうので、バレないように撮らなければならないそう。

走ることもなく、一定のリズムで優雅に歩き続けるりんくん。楽しそうな秘密の特訓が可愛らしく、ついつい覗きたくなってしまうのも納得です。

見てはならない内緒の時間

しばらく撮影に成功していましたが、次第に視線を感じ始めたのか辺りを警戒し出したそう。ついにはその視線が飼い主さんの姿を捉えました。

それまでフリフリと振っていた尻尾も止まり、石のように暫し固まるりんくん。

我に帰るとすぐにキャットホイールから下りて飼い主さんに近づいてきたんだとか。まん丸の目で「見たな～」と訴えるように見上げてくるりんくんの少し気まずそうな表情が微笑ましくてたまりません。

夜はダッシュがお好き

朝はキャットホイールを優雅に歩いていたりんくんですが、別の動画では夜に爆走するシーンも紹介されています。

突然遊びスイッチが入るらしく、何かを追いかけるかのようにジャンプしながら勢いよく走るりんくん。しなやかな動きが運動神経の良さを感じさせます。

しばらくすると気が済んだのか、スピードを緩めてキャットホイールの上で伏せて休憩。すっかりのんびりモードになったとか。マイペースなりんくんの遊びからは目が離せず、ずっと見ていたくなります。

話題になった動画には「み、みてたな、、、？の顔」「寄ってくるとこまでセットでかわいすぎる」と、飼い主さんに気づいて寄って来るりんくんの訴えるような表情に注目した視聴者のコメントも寄せられています。

TikTokアカウント「りん」では、りんくんが日々見せてくれる癒し溢れる行動を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「りん」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。