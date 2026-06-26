キャットタワーに登っていた猫たちにボールを投げてみると……。猫とは思えないまさかの反応がInstagramで大バズり！投稿は記事執筆時点でなんと驚異の再生回数3762万回を突破し、「みんな鈍臭くて可愛い！」「笑っちゃいけないのに爆笑w」といった声が寄せられました。

【動画：キャットタワーにいる2匹の猫→ボールを投げてみた結果…『ネコとは思えない瞬間』】

キャットタワーにいる猫たちに…

Instagramアカウント「@poco_maru_gram」では、猫さんたちの多頭飼育の様子を紹介しています。毎日賑やかな生活を送っている猫さんたち。そんな日々の中、ある日の様子をInstagramに投稿すると、瞬く間に大きな反響を集めました！

この日、一緒にキャットタワーに登っていた、はな丸ちゃんとぽこ丸くん。そんな2匹と遊ぶべく、まずは、はな丸ちゃんにボールを投げてみることに。

ボールは良い軌道を描いてはな丸ちゃんの頭へと飛んでいきました。さぁ、ぜひ、素晴らしいキャッチを見せてくれ！

はな丸ちゃん、キャッチをする気分ではなかったのか、頭をスッと後ろへと動かしたものの、向かってきたボールが頭に当たってしまったのです。そんなはな丸ちゃんに、下で様子を見ていたぽこ丸くんも、「え？」という表情。

まさかの『どんくさスペシャル』！

そんなぽこ丸くんを尻目に、ボールをキャッチし損ねたはな丸ちゃんは……

ボールをパンチしようと前足を伸ばすも、届かず空振りしてしまいました！

すると、キャッチもパンチもされなかったボールは、そのまま下へと落下していき……

そのままぽこ丸くんへ激突！「あいたー！」という声が聞こえてきそうな、まるで人間のような表情を見せていたぽこ丸くんなのでした！

猫とは思えない反応がSNSで大反響

何気なく投げたボールに、まさかの鈍臭い反応を見せた2匹の猫さんたちの様子は、Instagramでも大きな話題になりました！

コメント欄には「フガッ！って声が聞こえてきそうw」「『猫なのに』という先入観w」「ボール当たって変顔なってんのかわいいwww」「何回見ても笑っちゃったw」といった声が寄せられています。

そんな猫さんたちの楽しく愉快な日常は、Instagramアカウント「@poco_maru_gram」で更新していますよ！

ぽこ丸くん、はな丸ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぽこ丸(@poco_maru_gram)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。