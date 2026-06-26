スウェーデン戦の試合中に履き替えを指示される事態に

森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

試合中、MF中村敬斗がソックスを履き替えることになり、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長がコメントを出す事態に発展。大きな反響を呼んでいる。

スウェーデンとの試合で3試合連続先発となった中村は、そのプレーぶりももちろんだが、短いソックスも話題となった。SNSではすね当てを入れていないのではないかと指摘されることもあったが、このスウェーデン戦ではまさかの事態があった。

選手たちは試合前にウェアのチェックを受けてから、ピッチに入っている。ところが中村は試合中、イバン・バルトン主審にピッチを出るように命じられてソックスを履き替えるように伝えられた。足がつるのを防止するためにふくらはぎを圧迫しない短い靴下を好む中村だが、バルトン主審は前半からたびたび注意をしていた。

この“履き替え”指示に、SNSでは日本サポーターから批判が殺到。「100歩譲って指摘するならゲーム中じゃねえだろマジで」「珍しく、ケイト怒ってましたね」「ダブルスタンダードすぎるでしょ」「なんで試合中に変えんといけんのんよ！」「ルールが不明確すぎる」など、ルールや判定への不満の声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）