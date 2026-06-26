TikTokで話題の「小指を動かす運動」で本当に認知機能低下を止められるのか？
加齢に伴って増加するアルツハイマー病は、認知機能低下や精神機能の障害などを引き起こします。TikTokでは近年、小指を動かす簡単な運動「pinky time(ピンキータイム)」が認知機能低下を防ぐという動画が人気だとのこと。実際に小指を動かすことが認知機能にメリットをもたらすのかどうかについて、イギリスのアングリア・ラスキン大学で認知心理学の博士研究員を務めるモニカ・マカタズニー・コバックス氏が解説しました。
https://theconversation.com/can-wiggling-your-pinky-really-stop-cognitive-decline-285441
TikTokで流行している「ピンキータイム」の動画の一例が以下。記事作成時点では15万回近い「いいね」を獲得しています。
@visage.dore4 Is Your BRAIN 🧠 ♬ original sound - VISAGE.DORE4
ピンキータイムのやり方は簡単。親指と薬指を伸ばした状態でくっつけ、余った小指を伸ばします。
そのまま小指を手のひらに当たるくらいまで折り曲げます。投稿主は、この動作ができれば脳は健康な状態に保たれていると主張。
さらに、ピンキータイムを1日に7〜10秒ほど続ければアルツハイマー病の予防になり、脳の可塑性を向上させられるとしています。
コバックス氏は、「このアイデアが注目を集めている理由は容易に理解できます。加齢に伴う最も恐ろしい症状のひとつから身を守る、無料で手軽な日々の習慣は魅力的だからです。しかし、このトレンドは実際の神経科学に漠然と基づいているものの、そこから導き出される結論は証拠が許容する範囲をはるかに超えた野心的なものです」と述べ、ピンキータイムは魅力的ながらも証拠に裏付けられてはいないと指摘しています。
確かに、「ギターで新しいコードを覚える」「編み物で複雑なパターンを作る」といった指先の細かい作業には、かなりの集中力が必要です。脳はそれぞれの動きを計画し、間違った動きを抑制し、視覚情報と指の感覚に基づいて動作を絶えず調整しなくてはいけません。そのため、楽器の演奏や編み物といった趣味は、記憶力の向上や脳機能の改善と関連付けられています。
また、実際に科学者らは被験者が繰り返し指をたたいたり単純なリズムに従ったりする「指タッピング課題」を用いて、運動力や注意力、そして加齢に伴う脳の変化について研究してきました。しかし、これらの課題は研究ツールとして用いられるものであり、認知症の科学的検査として用いられているわけではありません。
「新しい動作を覚えることで神経回路が再構築され、脳に刺激を与える」という効果は確かにありますが、これが直ちに認知機能低下の予防につながるわけではありません。指の協調動作には可動性や柔軟性、過去のケガなど多くの要因が関係しており、健康な人でもこの動作に苦労する場合があれば、認知機能障害を持つ人でも容易にこなせる場合もあります。また、動作に慣れてくると必要な注意力や認知的は少なくなり、脳のトレーニングとしての価値も低下していくとのこと。
さまざまな手や指の運動に関する研究では、すでに認知機能低下を抱えている人においてプラスの効果をもたらすことが示されています。しかし、記事作成時点では小指の運動に苦労することが認知機能低下を予測するという証拠はなく、ピンキータイムの練習で認知機能の低下を予防できるという強い証拠もないそうです。
コバックス氏は、「ピンキータイムは楽しくて無害なチャレンジかもしれませんが、その爆発的な人気は複雑な状況を単純化しすぎています。脳の健康を守るためには運動・睡眠・健康的な食事・社会的なつながり・良好な感覚機能・生涯学習といった、地味ながらも重要な基本要素が依然として有効であることが証明されています」と述べました。