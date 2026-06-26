世界中で愛されるディズニーの人気キャラクター、スティッチ。

彼が恋焦がれるキュートなピンクのエイリアンの歌姫・エンジェルをフィーチャーした、新たな楽曲「Glitter Glide」が誕生しました。

世界共通で制作されたハッピーでキュートなこの曲は、6月26日の「スティッチの日」に向けて大きな盛り上がりを見せています。

そんな「Glitter Glide」の日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」の歌唱を担当するのは、大阪を拠点に活動するシンガーソングライター・Soala（ソアラ）さん。

世界的な大プロジェクトに抜擢されたSoalaさんに、スティッチやエンジェルへの想い、そしてご自身のアーティスト活動についてお話を伺いました。

キュートなエンジェルの魅力が詰まった新曲「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」

今回の新曲「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」は、エンジェルをフィーチャーしたポップでキュートなプロモーションソング。

6月26日の「スティッチの日」を皮切りに渋谷109とのコラボレーションが決定し、館内BGMとしてオンエアされるほか、ディズニーストアなどでの新商品展開など、音楽とともにスティッチとエンジェルの世界観が日本中を席巻します。

ーー 2026年のスティッチのグローバルキャンペーンにおいて、プロモーションソング 日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」を担当されると決まった時のお気持ちはいかがでしたか？

Soalaさん：

このお話を聞いた時は、私の誕生日の前日だったんです。

信じられない気持ちで、本当に頭が真っ白になってしまって、「夢なんじゃないか」と驚きが大きかったんですけど、だんだんと実感が湧いてきて……。

本当に歌わせていただけるんだっていう嬉しさで、人生で一番の嬉し泣きをしたんじゃないかというぐらい涙が止まりませんでした。

私自身、エンジェルはもちろん、いろんなディズニーのキャラクターたちから勇気と元気をもらっていたので、この楽曲を歌わせていただけるからには「今度は私が皆さんに勇気と元気を与えられるような歌を届けたい！」と、決意と覚悟が決まりました。

ーー スティッチやエンジェルというキャラクターには、どのような印象や思い出がありますか？

Soalaさん：

20歳ぐらいの時にいろんなディズニー作品をみていて、その時に『リロ＆スティッチ』に出会い、こんなに作品を見て涙したことがあるかっていうくらい号泣してしまったんです！

そこからもうスティッチ愛が爆発して、いろんなグッズを集めては常にそばに置いているくらい大好きになりました。

『リロ＆スティッチ』の“オハナ（家族）”の愛の力がすごく心に刺さっていて、アニメーションを見るだけでも涙が出ちゃうぐらい、本当に素敵な愛でいっぱいですよね。

スティッチは暴れん坊で、最初は破壊する能力があって悪い子だったと思うんですけど、リロや仲間たちと出会って、いろんな愛の力を知って、どんどん優しい子になっていく。その姿にすごく心を打たれました。

エンジェルも最初は自分の歌声でいい人を悪く変えてしまうのが特殊能力だったのに、2人が出会って愛が芽生えて……。

スティッチがエンジェルにしか見せないデレデレした姿を見ているだけで、すごく癒しと尊さを感じて、心が穏やかになるような気持ちになりました。

ーー 今回の楽曲「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」はエンジェルのキュートな魅力が詰まった楽曲ですが、レコーディングで意識したことや、お気に入りのフレーズはありますか？

日本語版の作詞にはSoalaさんも携わっているそうですね！

Soalaさん：

一番のお気に入りは、「624」というエンジェルの試作品番号が歌詞の中に入っているところです！

「エンジェルのようなスタイルで一緒に踊り明かそうよ」っていう気持ちがこの歌詞の中には入っています。

ただ直訳するだけじゃなくて、日本語にした時に聞き心地が良くなるように意識しました。

エンジェルのキラキラ溢れる印象を、この歌詞を通じて皆さんに届けられたらいいなという思いで歌っています。

「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」を歌う“令和の歌姫”Soalaさんってどんな人？

エンジェルのように魅力的な歌声で「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」を歌い上げるSoalaさん。

彼女はSNSを中心に同世代から圧倒的な支持を集めている大注目の新人アーティストです。

「すれ違い」などの共感性の高い楽曲がSNSで大ヒットし、これまでの楽曲総再生回数はなんと2億回を突破。

TVアニメ『真夜中ハートチューン』のエンディング主題歌「声の軌跡」もスマッシュヒットを記録し、ティーンの心に寄り添う「令和の歌姫」として絶大な人気を誇っています。

ーー SNSでは同世代のファンから「自分の気持ちを代弁してくれている」といった温かいコメントがたくさん寄せられていますが、ご自身にとってファンはどのような存在ですか？

Soalaさん：

私はもともと路上ライブから活動を始めて、ファンの方が一人もいない、家族しかいない状態でスタートしたんです。

そこからだんだんと私のことを知っていただけて、ライブに遊びに来てくださる方が増えて、「私の音楽が支えになってます」というメッセージをいただけるようになりました。

私が皆さんのことを心から救いたいと思っているのと同時に、私も皆様からすごく救われているんです。

だからこそ、私にとってファンの皆さんは心の拠り所でもあるし、かけがえのない大切な存在になっています。

ーー Soalaさんのファンの方々には素敵な「ファンネーム」があるとお伺いしました。

Soalaさん：

はい！私のファンネームは「ソアラブ」って呼んでいるんです。

“オハナ”みたいに「愛」を込めて、なんでもかんでもスティッチと繋げたがりなんですけど（笑）。

今回の楽曲をきっかけにして、スティッチを好きな方々にも「ソアラブ」の輪が広がって仲間が増えたら嬉しいです！

ーー 過去に「学生時代に音楽に救われたからこそ、今度は自分が救う側になりたい。誰かの心を救いたい」と語られていたのがとても印象的でした。その想いについて改めて教えてください。

Soalaさん：

私自身が不登校になってしまった学生時代があって、その時に音楽に救われて、ライブに行くことが私にとっての拠り所だったんです。

だから、（当時の私と）同じような気持ちになっている子とか、前を向けない、頑張れない子たちも中にはたくさんいると思うからこそ、私の音楽が一つの拠り所になって、支えになれていたら嬉しいなという思いで音楽活動をしています。

今ファンになってくださっている子や、私の音楽を好きでいてくれているみんなにも、「一人じゃないんだよ」っていう思いを、今回の楽曲を通しても皆さんに伝えたいなと思います。

この秋にはメジャーデビューも！Soalaさんのこれからの夢

Soalaさんは2026年3月24日にZepp DiverCityで自身最大規模となるワンマンライブを大成功させました。

そしてこの秋には、いよいよユニバーサル・ミュージックからメジャーデビューを果たすことが決定しています！

ーー秋のメジャーデビューに向けて、意気込みを教えてください。

Soalaさん：

3月24日のZepp DiverCityでの一番大きなライブが無事に大成功して、私自身もすごくステップアップできる一つの舞台になりました。

これから秋に控えているメジャーデビューや、その他にもいろんなライブも控えている中で、やっぱり今までもたくさんの方に支えられて私は今ステージに立てていると実感しています。

「自分の音楽で誰かの心を救いたい」という一番芯にある思いは必ずブレずに、これからも自分の音楽で誰かのことを救えるように頑張っていきたいなと思っています。

ーー 最後に、この記事を読んでいるDtimesの読者へメッセージをお願いします！

Soalaさん：

今回、SHIBUYA109とのコラボで、私がよく行っていた場所でまさか自分の楽曲とスティッチの映像が流れると思うと、本当にワクワクが止まらないです！

Dtimesさんを通して私のことを知ってくださる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私と同世代で嫌な思いを経験している子だったり、前に進めないと思っている子もいると思います。

私がディズニー作品を通してたくさんの癒しや元気、勇気をもらっているように、私もそういう音楽をこれからも届けていきたいなと思っているので、Soalaのことを気になってくれたら、ぜひ音楽を聴いていただけたら嬉しいです！

エンジェルのキュートな魅力が詰まった「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」と、秋のメジャーデビューへ向けて羽ばたいていくSoalaさん。

どちらの展開からも目が離せません！

楽曲情報

「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」

Performed by Soala

デジタル配信中！

試聴：https://www.universal-music.co.jp/p/00050087605124/

ミュージック・ビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=k4JswrZFX2U

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