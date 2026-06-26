☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋光、日本ハム＝伊藤

日本ハムは２３、２４日のロッテ戦でともに毎回安打。２試合連続の毎回安打は昨年９月３０日、１０月１日ヤクルト戦のＤｅＮＡに次いで、プロ野球２３度目。パ・リーグでは９度目だった（１リーグ３度、セ・リーグ１１度）。

前身球団を含めチームで毎回安打を２試合続けたのは、２０００年８月２４日のオリックス戦、同２６日のダイエー戦以来、２６年ぶり２度目。前回は同２７日のダイエー戦で３試合連続の毎回安打に挑んだものの、初回の攻撃で安打は１本もなかった。

日本ハムが２６日の西武戦で、プロ野球初となる３試合連続の毎回安打に再び挑戦する。ただし、ここまで西武戦の打率は・１８４。ロッテ戦の・２４１を下回りパ・リーグ５球団の中では最も低い。開幕から９試合の対戦で最多安打は２度あった８本。２ケタ安打が一度もない苦手の西武投手陣を攻略して、新記録達成となるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝吉村、中日＝金丸

☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：１５・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、巨人＝竹丸

☆広島―阪神（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、阪神＝村上

☆ロッテ―ソフトバンク（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、ソフトバンク＝大津

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順