◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島智哉】日本はスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。

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後半アディショナルタイムに入ると、スウェーデンベンチが身ぶり手ぶりで必死に「落ち着け」のジェスチャーをピッチに送る場面がみられた。

同点の状況でも勝ち越しを目指し、果敢に１位、２位通過を狙ってきたスウェーデンだったが、最後は失点により勝ち点１を失うリスクを最小限に抑えることを選択。日本もこれに合わせる形で前に出ることをせず、試合は事実上、ドローで決することが決まった。一部の選手は相手の隙を突こうと睨みを続け、ロングボールを蹴り出す場面もあったが、スコアは動かず試合終了となった。

同時刻キックオフだった裏カード「オランダ―チュニジア」が３―１でオランダの勝利となり、オランダの１位抜けが実質確定したことを受け、スウェーデンが勝ち点３を諦めた形となった。日本も勝利と１位通過を狙うことを公言して試合に臨んだが、３位転落のリスクと戦いながらの試合となり、１―１の引き分けも“御の字”と言える結果となった。

この２試合の結果を受けて、日本はＣ組１位ブラジルとの激突が決定。勝ち点４で３位通過を決めたスウェーデンは、Ｉ組１位（フランスまたはノルウェー）との対戦が濃厚となっている。１位突破のオランダはＣ組２位モロッコと対戦する。