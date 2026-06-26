ディズニー公式オンラインストアにて、特別な限定グッズが登場する「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」を開催。

「ドナルドダック」と甥っ子たちのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンや、「Arribas Brothers」のコレクタブルグッズが販売されるほか、開催を記念したスペシャル企画も実施されます☆

ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」

キャンペーン開始日：2026年6月30日（火）

開催店舗：ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア.jp」

ディズニー公式オンラインストアにて実施される、「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」

リニューアルから3周年を迎え、感謝の気持ちを込めた、特別な限定コレクションが発売されます。

さらに「ディズニーストア あいこじゃんけん」にスペシャルデザインが登場するほか、 ディズニーストアクラブポイント3倍キャンペーンが実施されるなど、様々な企画が目白押しです☆

ディズニー公式オンラインストア限定の特別なグッズが登場

ディズニー公式オンラインストア限定で販売される、特別なグッズがラインナップ。

「ドナルドダック」たちのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンの予約販売や、ディズニー作品をモチーフにした置き時計とLEDライトの受注生産が実施されます。

【予約販売】ドナルドダック＆甥っ子たちのぬいぐるみ・ぬいぐるみキーチェーン

予約期間：2026年6月30日（火）10:00〜7月31日（金）18:00 ※なくなり次第終了

お届け予定：2026年10月頃

「ドナルドダック」と「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」が仲良く並んだぬいぐるみと、「ドナルドダック」に肩車されて上手にバランスをとる3人がキュートなぬいぐるみキーチェーンが登場。

きらめく素材を取り入れた、特別感のあるグッズです。

【先行予約】ドナルド＆ヒューイ、デューイ、ルーイ ぬいぐるみ Exclusive Magic

価格：18,000円 (税込)

サイズ：約高さ35×幅45×奥行き21cm

「ディズニーストア.jp」リニューアル3周年の特別なデザインを使用した「ドナルドダック」と「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」のぬいぐるみ。

3周年にちなんで「ドナルドダック」の甥っ子のわんぱくトリオが参加しています。

「ドナルドダック」を先頭に「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」が並んだかわいいデザインに注目です☆

【先行予約】ドナルド＆ヒューイ、デューイ、ルーイ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Exclusive Magic

価格：8,500円 (税込)

サイズ：全長 約39cm

キャラクター 約高さ28×幅10×奥行き15cm

周年を祝う「Exclusive Magic」としてキラキラ仕様のぬいぐるみキーホルダーが登場。

上手にバランスをとる「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」がかわいいデザインになっています。

ロゴ入りリボンがアクセントになった、手持ちのバッグに付けて楽しめるグッズです。

【受注生産】作品をモチーフにした置き時計とLEDライト

リクエスト期間：2026年6月30日（火）10:00〜7月31日（金）18:00

お届け予定：2026年12月頃

生産決定数：注文数各300点以上

『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした置き時計が登場。

作品の世界観を表現したつくりで、お部屋を華やかに彩ります。

また、『カールじいさんの空飛ぶ家』をモチーフにしたコスチュームを着た「エイリアン」デザインのLEDライトもラインナップ。

「エイリアン」のチャーミングな姿が魅力的な遊び心あふれるデザインです☆

【限定受注生産】アリス、ダイナ、白うさぎ 時計 Story Collection Exclusive Magic

価格：11,000円 (税込)

サイズ：高さ約16×幅14.8×奥行き14.5cm

ティーカップの上にティーポットが重なっている摩訶不思議なティーセットをモチーフにした置き時計。

ソーサーの上ですやすやと眠っている幸せそうな「アリス」と「ダイナ」がデザインされています。

ティーポットの上には「アリス」たちを覗き込む「白うさぎ」がレイアウトされているほか、色とりどりの花々が全体を華やかに彩るインテリアグッズです。

【限定受注生産】リトル・グリーン・メン／エイリアン LEDライト 空飛ぶ家コスチュームエイリアン Story Collection Exclusive Magic

価格：6,000円 (税込)

サイズ：高さ約18.5×幅7.5×奥行き7.5cm

『カールじいさんの空飛ぶ家』のコスチュームを着た「エイリアン」のLEDライト。

空飛ぶ家のコスチュームを着たファニーな姿が立体で再現された、360度で楽しめるライトです。

底裏にあるスイッチを入れると、カラフルで透き通るような風船がライトアップし、やわらかなライトで癒やしの空間を演出してくれます。

Arribas Brothersのコレクタブルグッズを数量限定発売

ラインナップ・価格：

・フィギュア＜スティッチ＞ 4,290円(税込)

・ジュエリーボックス＜『おしゃれキャット』 マリー＞ 6,930円(税込)

・フィギュア＜『ファンタジア』 ミッキーマウス＞ 30,140円(税込)

・ジュエリーボックス＜ダンボ＞ 5,830円(税込)

・フィギュア ＜『蒸気船ウィリー』 ミッキーマウス＞ 18,150円(税込)

伝統とディズニーの魔法が融合した「Arribas Brothers」のグッズが数量限定で登場。

ラインストーンで華やかに装飾した「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」のフィギュアをはじめ、キャラクターや作品のワンシーンをモチーフにしたジュエリーボックスなどがラインナップされます。

熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げ、それぞれのキャラクターの魅力を繊細に表現した特別なコレクションです。

『ザ・マペッツ』のぬいぐるみが登場

価格：各5,200円(税込)

『ザ・マペッツ』の個性豊かなキャラクターたちが、ぬいぐるみになって登場。

「カーミット」のチャーミングな目と細長い手足、「ミス・ピギー」の真っ赤なドレスやまつげをはじめ、衣装や毛並みなどそれぞれのキャラクターの魅力が表現されています。

お部屋に飾って『ザ・マペッツ』の世界観が楽しめるぬいぐるみです。

「ディズニーストア あいこじゃんけん」にスペシャルデザインが登場

実施期間：2026年6月30日（火）〜なくなり次第終了

詳細：https://store.disney.co.jp/special/aiko-janken.html

ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアでは、じゃんけんで“あいこ”になった方にオリジナルカードがプレゼントされる「ディズニーストア あいこじゃんけん」を実施中。

「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」開催期間中、ディズニー公式オンラインストアのお楽しみ限定カードにスペシャルデザインが登場します。

【D-Made】好きなキャラクター投票開催

投票期間：2026年6月29日（月）12:00〜7月3日（金）9:59

結果発表・発売日：2026年7月31日（金）予定

詳細：https://store.disney.co.jp/characters-vote.html

オーダーメイドシリーズ「D-Made（ディーメイド）」にて新アートを決定する投票を開催。

ディズニーストア公式X、もしくはInstagramをフォローし、対象の投稿に好きなキャラクター名と理由をコメントすることで参加できます。

グッズ化が決定したキャラクターは、D-Madeに新規アートとして追加し、期間限定で発売されます。

ディズニーストアクラブポイント3倍キャンペーンを実施

実施期間：2026年6月30日（火）0:00〜7月6日（月）23:59

詳細：https://store.disney.co.jp/disneystore-club.html

「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」の開催を記念した企画も実施。

ディズニー公式オンラインストア限定のポイント3倍キャンペーンが開催されます。

特別な限定アイテムグッズの販売や、開催を記念したスペシャル企画など、楽しいイベントが満載。

2026年6月30日よりディズニー公式オンラインストアにて開催される「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」の紹介でした☆

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