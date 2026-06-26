【ダラス（米テキサス州）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｅ組はコートジボワール（同３３位）がキュラソー（同８２位）を下し、２位で決勝トーナメントに進出。

エクアドル（同２３位）は首位のドイツ（同１０位）に逆転勝ちし、３位通過を決めた。（世界ランキングは１１日時点）

エクアドル２―１ドイツ

エクアドルが今大会初勝利。１点を追う９分、相手陣でボールを奪い、アングロが今大会のチーム初得点となるゴールを挙げると、７７分にプラタが勝ち越し点を決めた。すでに首位通過を決めていたドイツはサネのゴールで先制したが、その後は好機を生かせず。３試合連続で失点した。

南米予選２位の意地

黄色に染まったスタンドからの「スィ・セ・プエデ（スペイン語で「俺たちはできる」の意味）」の大声援に後押しされたエクアドルの決勝点は、７７分だった。ＣＫからニアサイドで味方が流したボールをプラタが押し込む。スタジアムが揺れるほど狂喜乱舞するサポーターの前で、今大会初勝利とともに、１次リーグ突破を決めた。

ここまでの２試合はコートジボワールに敗れ、初出場のキュラソーにまさかのスコアレスドロー。勝たなければ後がないこの日も、暑さのせいか、スローインを投げるまでに時間がかかるなど動きが重かった。それでもサポーターの熱意が火をつけたか、南米予選２位通過の意地を見せた。

エクアドルはこれがドイツ戦初勝利。批判を受けていたアルゼンチン出身のベッカセセ監督は「ドイツに勝ったんだ。今はエクアドルの国民と共に祝いたい」と喜びに浸った。（川島健司）