小さな頃には想像もしていなかった、愛犬の成長ぶりが話題となっています。「普通のトイプードル」だと思って迎えたワンコに訪れた、まさかの変化とは…。

投稿は記事執筆時点で5万再生を突破し、「変わりすぎｗ」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。

【動画：『普通のトイプードルを飼った』と思っていたら→3年後…想像と違いすぎる『まさかの成長』】

普通のトイプードルだった頃

TikTokアカウント「lattesta」に投稿されたのは、トイプードルのラテくんの成長を振り返ったエピソードです。アカウントでは「体重8kgのデカプー」と紹介されているラテくん。投稿主さんによると、子犬だった頃は普通のトイプードルだと思っていたのだそう。

当時のラテくんは、ケージの中で仰向けになりながら、飼い主さんにお腹や頭を優しくなでてもらっていたとか。体を預けてリラックスしているような様子が印象的で、途中には飼い主さんの手へじゃれるように口を動かす場面も。あどけなさがあふれる表情に、自然と頬が緩みます。

3年後には…

それから3年が経ち、ラテくんは想像以上の成長を遂げたそうです。3年後のラテくんは、部屋の奥でまっすぐこちらを見つめながら立っており、子犬の頃との違いに思わず目を奪われます。

さらに投稿主さんによると、ラテくんの体重は8.9kgになったのだとか。背後のドアと比べても、その堂々とした体格が伝わってくるよう。大きく成長したものの、穏やかにたたずむ様子からは、子犬の頃と変わらない愛らしさも感じられます。

「羊になったよ」に思わずクスッ♡

そんなラテくんについて、投稿主さんは「まさかの！羊になったよ」とユーモアたっぷりに紹介。すっきり整えられたトリミング姿は羊を思わせるシルエットで、愛らしい立ち姿も相まって、クスッと笑みがこぼれてしまいます。

子犬の頃の無邪気な姿も、立派に成長した現在の姿も、それぞれ違った魅力があるラテくん。普通のトイプードルだと思って迎えた愛犬が予想を超える成長を見せたというエピソードは、多くの人を驚かせるとともに、ラテくんの可愛らしさを改めて感じさせてくれるのでした。

投稿には「ひつじカットがお似合い」「変わりすぎｗかわいい♡」「バッハみたい」「羊かわいい笑笑」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「lattesta」では、体重8kgの"デカプー"ことラテくんの日常が多数投稿されています。子犬時代から現在までの成長や、思わず笑顔になる可愛らしい姿を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lattesta」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。