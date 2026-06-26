福島県に通じる新しいルートが2027年夏に開通します。



県央地域と福島県の南会津地方を結ぶ「八十里越」の工事が最終盤を迎えていてその姿が6月24日、公開されました。



工事が進む八十里越は新潟と福島の県境に位置しています。

三条市と福島県只見町を結ぶ国道289号の、およそ20キロの区間にあたります。

1970年に国道になりましたがこの区間は整備されず、通行できなくなっていました。





1989年に工事に着手。国と新潟・福島両県が工事を進めてきました。【長岡国道事務所 岩崎誠 副所長】「道路自体はほぼほぼ繋がっておりますので、あとは整備関係とか最後の舗装の仕上げをしていくと」山岳地帯を通り抜けるため20の橋と15のトンネルが作られました。【記者リポート】「八十里越で一番大きな橋天空大橋はこちらです」八十里越天空大橋は、長さ337メートル最大の橋脚の高さは81メートルになります。深い谷のためクレーンで作業ができず福島側から橋桁を伸ばしていく形でかけられました。道路は2車線の対面通行になります。歩道はありませんが、一般国道なので自転車や歩行者も通行できます。八十里越の開通により、三条市と只見町の所要時間が大幅に短縮されます。救急医療体制の向上や新たな地域間交流などが期待されています。【長岡国道事務所 岩崎誠 副所長】「最後、安全第一でですね。事故のないように施工業者の方々と協力しながら1日も早い工事完成に向けて準備をしていきたいと考えております」八十里越は、来年夏に開通する予定ですが、福島側で一部工事が残るため来年冬はいったん通行止めになる予定です。